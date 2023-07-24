Реинкарнация Saab: замороженный проект NEVS Emily GT вернут к жизни

Звучит невероятно, но Saab опять пытаются возродить — на сей раз не буквально, имя будет другим, но многие поклонники Saab всё равно довольны.

Компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), которой принадлежат активы обанкротившейся в 2012 году автомобильной компании Saab, в начале весны этого года прекратила работу, уволила почти всех сотрудников и вошла в так называемый режим гибернации или, проще говоря, была заморожена. О причинах этой заморозки NEVS мы подробно рассказывали в отдельной заметке, здесь лишь вкратце напомним, что с 2019 года шведской компанией владеет китайский холдинг Evergrande Group, который сейчас переживает тяжелейший долговой кризис и под контролем китайских властей пытается найти приемлемый формат реструктуризации.

После заморозки NEVS шведское рекламное агентство Plint Marketing, с которым сотрудничала автомобильная компания, выложило на YouTube серию снятых в 2020 году видеороликов, в них инженеры и дизайнеры NEVS рассказывают о работе над новой моделью под названием Emily GT. Рендеры NEVS Emily GT, кроме того, опубликовал бывший главный дизайнер экстерьеров NEVS Хираш Разаги. Некоторым европейским СМИ даже позволили поездить на прототипе новой модели.



Оказывается, шумиха вокруг NEVS Emily GT в соцсетях и прессе нужна была для привлечения внимания к этому проекту: его разработчики надеялись, что найдётся инвестор, который купит NEVS Emily GT со всеми «потрохами» и доведёт до серийного производства. Пару дней назад главный редактор шведской версии немецкого журнала auto motor & sport выпустил сенсационную заметку, в которой утверждает, что такой инвестор нашёлся и что о сделке между ним и NEVS будет официально объявлено до конца лета.



Имя покупателя не разглашается — известно лишь, что это некая европейская компания. Под какой маркой и когда именно Emily GT пойдёт в серию, тоже пока неизвестно. Место сборки — бывший завод Saab в шведском Тролльхеттане, простаивающий уже более десяти лет (его, вероятно, придётся модернизировать). Любопытно, что часть помещений этого завода весной решила арендовать шведская компания Polestar (принадлежит китайскому холдингу Geely), она хочет организовать в них центр разработок силовых установок.



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Работа над проектом NEVS Emily GT началась в 2019 году с подачи Evergrande Group, он был задуман как семейство премиальных электромобилей с разными кузовами — седан, универсал, купе, кабриолет. NEVS Emily GT планировалось оснащать мотор-колёсами производства Protean Electric — британской компании, также в 2019 году поглощённой Evergrande Group. Наиболее крутые версии NEVS Emily GT должны были располагать совокупной мощностью около 650 л.с. и батареей ёмкостью 175 кВт·ч, полного заряда которой хватило бы на 1000 км пробега.

На имеющихся изображениях седана NEVS Emily GT видно, что он пропорциями и оформлением стоек кузова цитирует последние модели Saab, то есть разработчики искренне пытались сохранить дух легендарной марки, пусть даже под безликой абревиатурой NEVS. Будем надеяться, что новая марка будет более интересной и удачливой.

