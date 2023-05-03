NEVS (бывший Saab): несостоявшиеся модели и центр разработок Polestar в Тролльхеттане

Компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), которой принадлежат активы обанкротившейся в 2012 году автомобильной компании Saab, в прошлом месяце сама прекратила работу, уволила почти всех сотрудников и вошла в режим гибернации, зато теперь мы знаем, чем именно занималась NEVS в последние годы: рассекречен проект электромобиля Emily GT, который, к сожалению, так и не увидел свет.

О причинах фактического краха NEVS мы рассказывали в мартовской заметке, здесь лишь вкратце напомним, что с 2019 года шведской компанией владеет китайский холдинг Evergrande Group, который сейчас переживает тяжелейших долговой кризис и под контролем китайских властей пытается найти приемлемый формат реструктуризации.

NEVS за десять лет своей истории не представила ни одной новой серийной модели, но, как оказалось, работа над ними велась. Шведское рекламное агентство Plint Marketing, с которым сотрудничала NEVS, опубликовало на YouTube серию снятых в 2020 году видеороликов, в которых команда инженеров и дизайнеров NEVS рассказывает о работе над новой моделью под названием Emily GT, а рендеры этой модели опубликовал на днях бывший главный дизайнер экстерьеров NEVS Хираш Разаги.

Работа над NEVS Emily GT началась в 2019 году с подачи Evergrande Group, эту модель планировалось оснастить четырьмя мотор-колёсами производства Protean Electric — британской компании, также в 2019 году поглощённой Evergrande Group. Планировалось выпустить несколько версий модели, наиболее крутые должны были располагать совокупной мощностью около 650 л.с. и батареей ёмкостью 175 кВт·ч, полного заряда которой хватило бы на 1000 км пробега.



Базовый седан, как видим по рендерам, оформлением стоек кузова и остекления цитирует последние модели Saab, но светотехника у него типично паназиатская. Версия GTO (кабриолет с посадочной формулой 2+2 на заглавной картинке) вполне могла бы составить конкуренцию будущему Polestar 6. Степень готовности седана на момент коллапса NEVS была довольно высокой, машина успешно проходила ходовые испытания, так что в теории весь проект могут кому-нибудь продать, но желающих пока нет.



Между тем шведская компания Polestar, отколовшаяся от Volvo Cars в 2017 году, в минувшем апреле прибрала к рукам часть бывшего заводе Saab в шведском Тролльхеттане, о чём сообщило издание Automotive News Europe. Polestar пока не стала покупать завод в Тролльхеттане, а лишь арендует у города помещения, в которых собирается организовать центр разработок силовых установок. Возможно, в будущем Polestar и/или владеющий ей китайский холдинг Geely, захочет приобрести и перезапустить производственную площадку в Тролльхеттане, но пока рассуждать об этом рано — Polestar ещё должна доказать свою жизнеспособность и перспективность, а NEVS, формально ещё существующая, должна прийти к какому-то логическому итогу — продажа, ликвидация или, быть может, даже возрождение, хотя последнее маловероятно.

