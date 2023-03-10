Бывший завод Saab и NEVS уволили почти весь персонал в ожидании краха китайского хозяина

Активы обанкротившейся в 2012 году шведской компании Saab, в том числе завод в Тролльхеттане сейчас принадлежат компании NEVS, за которой стоит погрязший в долгах китайский холдинг Evergrande Group. Дела идут настолько плохо, что руководство NEVS объявило на днях о «заморозке» компании и уволило 320 из 340 действующих сотрудников. Скорее всего, это конец.

NEVS (National Electric Vehicle Sweden) — это шведская компания с изначально китайским финансированием. После покупки Saab в 2012 году NEVS объявила о своих грандиозных планах завалить мир электромобилями, в которых планировалось использовать наработки Saab. В первые годы работы NEVS сообщала о многомиллиардных контрактах в китайском корпоративном секторе, но эти победные реляции не помогли ей получить право на использование марки Saab у одноимённого авиастроительного холдинга — пришлось довольствоваться собственной безликой аббревиатурой NEVS.

NEVS 9-3

Первой серийной моделью NEVS стал слегка переделанный седан Saab 9-3 с прикрученной к днищу батареей, новинка получила имя NEVS 9-3, её производство на собственном заводе в китайском Тяньцзине началось летом 2019 года, но сколько с тех пор там было выпущено машин и куда они делись, неизвестно — в широкой продаже их никто не видел. В том же 2019 году контрольный пакет акций компании NEVS выкупил холдинг Evergrande Group, а в 2020-м стал её 100-процентным собственником.



Evergrande — девелоперская компания, основанная в 1996 году на волне массовой жилой и коммерческой застройки Китая. Благодаря строительному бизнесу Evergrande достигла циклопических размеров и в 2015 году, предвидя скорый кризис в секторе недвижимости Китая, стала искать пути диверсификации, одним из перспективных направлений был выбран автопром. Поглощением NEVS дело не ограничилось, в 2020 году Evergrande запустила ещё и собственную автомобильную компанию Hengchi Automobile, которая выкатила сразу девять электрических концептов — в будущем они должны были превратиться в серийные модели.

Hengchi 5

Инвестиции в автобизнес сопровождались стремительным сползанием Evergrande Group в долговую яму, в прошлом году задолженность холдинга достигла астрономических 300 млрд долларов США, но в сентябре дочерняя Hengchi Automobile тем не менее запустила в производство среднеразмерный электрический кроссовер Hengchi 5. Увы, уже в декабре Reuters сообщил об остановке выпуска Hengchi 5 из-за отсутствия на него новых заказов, всего на тот момент было изготовлено менее 400 экземпляров этой модели.



В свою очередь NEVS под крылом Evergrande Group не представила ни одной серийной новинки и ударилась в разработку беспилотного (и бесперспективного) шатла Sango. Завод в Тролльхеттане после банкротства Saab так ничего и не выпустил: помнится, германский стартап Sono Motors хотел организовать здесь контрактную сборку своего солнцемобиля Sion, но затем предпочёл финский завод Valmet, а в феврале руководители Sono Motors и вовсе объявили о закрытии проекта Sion из-за финансовых проблем.

Evergrande Group сейчас находится в предбанкротном состоянии и судится в кредиторами. Ещё в прошлом году Evergrande Group пыталась продать NEVS, в январе этого года ходили слухи о том, что нашёлся подходящий покупатель (кто именно, неизвестно), но сделка в итоге не состоялась. В конце февраля пресс-служба NEVS выпустила лаконичный пресс-релиз о вхождении компании в режим гибернации — компьютерный термин, означающий примерно то же самое, что анабиоз в биологии, или, проще говоря, заморозку. Из штата компании в 340 человек оставили всего 20 для поддержания минимальной хозяйственной деятельности.

В доковидные времена парковка у завода NEVS в Тролльхеттане использовалась для слёта владельцев Saab.

В случае банкротства Evergrande Group можно ждать принудительной продажи NEVS вместе с давно недействующим заводом в Тролльхеттане. Вряд ли он заинтересует какую-нибудь другую автомобильную компанию, если даже вполне благополучный нидерландский VDL Nedcar никак не может найти себе новых клиентов. Производственных мощностей сейчас в Европе переизбыток, рабочая сила стоит дорого, социальная нагрузка высокая, а инвестиционный климат на фоне известных геополитических событий очень плохой.

