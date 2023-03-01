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  • Проект народного солнцемобиля Sono Sion потерпел крах: деньги клиентам вернут нескоро

Проект народного солнцемобиля Sono Sion потерпел крах: деньги клиентам вернут нескоро

01.03.2023 105 1 0

Германский электромобильный стартап Sono Motors не смог собрать нужную сумму на спасение проекта солнцемобиля Sion и объявил о его закрытии. Компания Sono Motors попытается продать все наработки по Sion, а сама переключится на менее затратный бизнес — станет OEM-поставщиком солнечных панелей для коммерческих автомобилей.

Sono Motors разрабатывала бюджетный солнцемобиль Sion с 2016 года, изначально его планировалось запустить в производство в 2019-м, но в силу ряда объективных и субъективных причин график несколько раз сдвигался. Серийная версия Sono Sion была представлена летом прошлого года, её выпуск на финском заводе Valmet Automotive должен был начаться во второй половине 2023 года. Всё вроде бы шло хорошо, но в декабре Sono Motors объявила, что у неё не хватает средств для завершения разработки Sion и оплаты контракта по его производству, основатели стартапа Лорин Хан и Иона Кристианс запустили 50-дневный краудфандинговый марафон — планировалось собрать около 100 млн евро на спасение проекта Sion.

В будущем Sono Motors больше нет проекта Sion

До Нового года темпы сбора средств были высокими, но потом сильно замедлились, к концу января был собрано менее половины необходимой суммы, и основатели стартапа не придумали ничего лучше, как продлить марафон ещё на 30 дней, хотя уже было ясно, что ничего не выйдет. В конце февраля случилось то, что должно было случиться: Sono Motors объявила о закрытии проекта Sion, который забирал 90% ресурсов компании. Теперь Sono Motors переключится на производство солнечных панелей для коммерческих автомобилей — под это дело компания даже получила от Еврокомиссии грант в размере 1,46 млн евро. Около 300 сотрудников Sono Motors, работавших над проектом Sion, будут уволены.

Краш-тест Sono Sion

Любопытно, что во время второй фазы краудфандингового марафона Sono Motors продолжала тратить деньги на испытания Sion и даже провела его фронтальный краш-тест о бетонную стену на скорости 50 км/ч, чтобы доказать, что интегрированные в кузов солнечные панели не представляют опасности при аварии. Сейчас все работы по Sono Sion остановлены: компания будет пытаться продать его со всеми потрохами, включая авторские права и клиентскую базу, но не факт, что покупатель найдётся.

Sono Sion на испытаниях

Часть средств, собранных в ходе краудфандингового марафона, уже потрачена, поэтому вернуть деньги людям, поверившим в проект Sion, быстро не получится. Sono Motors предлагает народным инвесторам отказаться (!) от переданных на спасение Sion денег ради светлых идей, проводимых компанией, либо ждать возврата согласно намеченному графику: 30% будут возращены в мае этого года, 40% — в июне 2024 года, оставшиеся 30% — в январе 2024 года. Вместе с последней частью долга Sono Motors обещает также выплатить 5% бонуса от общей суммы.

Интерьер Sono Sion

Ранее в январе потерпел крах ещё один стартап, планировавший осчастливить мир солнцемобилями, — нидерландский Lightyear. 30 ноября прошлого года этот стартап сообщил о торжественном запуске в производство на том же заводе Valmet своей первой модели — лифтбека Lightyear 0, но уже 23 января объявил об остановке выпуска, потому что кончились деньги. В конце января Lightyear был признан банкротом, но основатели стартапа не унывают: в феврале они объявили о намерении создать новую компанию для разработки солнцемобиля Lightyear 2 — его планируется запустить в производство в конце 2025 года.

Между тем в США есть ещё вполне живая компания Aptera Motors — она уже пережила фазу краха и теперь намерена запустить в производство свой похожий на НЛО трёхколёсный солнцемобиль в конце текущего года.

компактвэн электромобиль бизнес Sono Sono Sion

 

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1 комментарий
02.03.2023 02:23
nikad8p

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