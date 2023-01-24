Aptera Launch Edition: похожий на НЛО солнцемобиль показан в серийном виде

Американская компания Aptera Motors планирует запустить в производство свой трёхколёсный солнцемобиль в конце текущего года, первые экземпляры будут иметь фиксированную комплектацию Launch Edition с запасом хода на одной зарядке в 643 км, а встроенные в кузов солнечные панели будут давать дополнительно до 64 км пробега в сутки.

Компанию Aptera Motors со штаб-квартирой в солнечном городе Сан-Диего (США, штат Калифорния) основали предприниматели Крис Энтони, Стив Фамбро и Майкл Джонсон, причём для Энтони и Фамбро это уже второй стартап с именем Aptera, первый оказался неудачным и прогорел, но идея инновационного трёколёсного электромобиля выжила и дополнилась солнечными панелями. Теперь Aptera — это солнцемобиль, его первый прототип компания показала в 2019 году, в 2020-м начала приём заказов.

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Дата начала производства солнцемобиля Aptera несколько раз менялась, сейчас компания находится на финальной стадии его разработки, производство должно начаться в конце этого года на собственной фабрике в Сан-Диего, при условии получения не менее 50 млн долларов дополнительных инвестиций. Представленная на днях версия Launch Edition пойдёт в производство первой, её тираж составит около 5000 экземпляров, далее будут предложены несколько модификаций, в перспективе компания хочет выпускать по 20 000 солнцемобилей в год на восьми сборочных фабриках по всему миру. На данный момент на Aptera собрано более 40 000 заказов.



Солнцемобиль Aptera будет стоить от 25 900 до 46 000 долларов в зависимости от модификации, в планах значатся передне- и полноприводные версии и четыре варианта батареи — на 250, 400, 600 и 1000 миль пробега на одной зарядке (402, 643, 965 и 1609 км соответственно), ёмкость не указана. Цена версии Launch Edition тоже не указана, но в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) сайта Aptera есть цена регулярной версии с запасом хода в 400 миль — 29 800 долларов.



Общая площадь вживлённых в кузов солнечных панелей — 3 м2, при хорошем солнечном освещении они дают до 64 км дополнительного пробега в сутки, что в теории позволяет вообще не подключать солнцемобиль к розетке. Тем не менее Aptera Motors снабдила свою машину функцией быстрой зарядки (максимальная мощность — 60 кВт, в будущем обещают 100 кВт) и хочет использовать сеть зарядных терминалов Tesla — соответствующее соглашение будет скоро подписано.



Aptera будет сертифицирован как мототехника с автомобильными органами управлениями, при этом компания обещает достаточно прочный кузов, способный обеспечить высокий уровень пассивной безопасности. Кузов изготовлен из нескольких крупных формованных композитных сэндвич-панелей, усиленных карбон-кевларом. Вместо краски будут предлагаться несколько вариантов цветной плёнки.



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Габаритная длина Aptera — 4,55 мм, ширина — 2,23 м, высота — 1,4 м, колёсная база — 2,82 м, дорожный просвет — 13 см. Штатная размерность шин — 195/50 R 16. В виде опции заявлен оффроудный пакет с более крупными «зубастыми» шинами и увеличенным до 18 см дорожным просветом. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х со стандартными шинами — 0,13.



Силовая установка Aptera Launch Edition состоит из трёх мотор-колёс, их мощность не указана, но известно, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) солнцемобиль может разогнаться за 4 с, максимальная скорость — 101 миль/ч (162,5 км/ч).

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Салон рассчитан строго на двоих. Объём багажника — 920 л, его большую погрузочную площадь можно использовать как основание для палатки, есть все необходимые крепления. Вместо руля установлен усечённый штурвал без верхней части обода. На передней панели есть мультимедийный и приборный экраны. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема (четыре громкоговорителя и сабвуфер), два USB-порта, две камеры заднего вида и два парковочных сонара.



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Пожелаем компании Aptera Motors удачи, ведь альтернатив у американского солнцемобиля очень мало — работающие в том же жанре европейские стартапы Lightyear и Sono Motors находятся на грани выживания.

