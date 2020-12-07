Розетка не обязательна! Похожий на самолёт электромобиль Aptera поступил в продажу

Американский электромобильный стартап Aptera Motors начал принимать заказы на свою первую модель, двухместное трёхколёсное купе с очень аэродинамичным кузовом. Топ-версия с батареей на 100 кВт·ч может проехать на одной зарядке около 1600 км. Вмонтированные в кузов солнечный панели дают до 72 км дополнительного пробега в сутки.

О компании Aptera Motors из города Сан-Диего (штат Калифорния) мы рассказывали в августе прошлого года на стадии анонса их первой модели, которую тогда планировалось запустить в серийное производство в 2022 году, а теперь — в 2021 году, то есть график удалось ускорить. Напомним, что свою электрическую машину Aptera разрабатывает аж с 2009 года, но первая попытка закончилась провалом и банкротством компании. Тем не менее основатели стартапа — Крис Энтони, Стив Фамбро и Майкл Джонсон — не опустили руки и решили всё же воплотить в жизнь свою идею самого энергоэффективного в мире электромобиля, учли прошлые ошибки на уровне конструкции и менеджмента, перезапустили проект, а в минувшую пятницу начали приём заказов на серийную Aptera.

Aptera совершенно не похожа на другие современные электромобили, которые своей компоновкой и пропорциями в значительной степени повторяют машины с ДВС. Главная ставка сделана на лёгкость и великолепную аэродинамику. Коэффициент с х составляет 0,13 (на стадии прототипа был 0,11), снаряженная масса — от 816 до 998 кг в зависимости от модификации. Кузов выполнен из композитного полимера (сэндвич-панели, усиленные карбон-кевларом), который позволяет обойтись без дорогостоящего штампового и сварочного оборудования. Несущих деталей всего четыре: пол, крыша и две боковины. Габаритная длина Aptera — 4369 мм, ширина — 2235 мм, высота — 1448 мм.



Батарея находится в полу и за сиденьями. Подвеска крепится к трубчатым подрамникам, ажурные на вид рычаги изготовлены на 3D-принтере ради снижения неподрессоренных масс, что для Aptera особенно важно, так как электромоторы у неё встроены к колёса. Колёс три: два спереди, одно сзади. Задняя подвеска соответственно маятникового типа, как у мотоциклов.



Судя по ответам в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) на официальном сайте Aptera, первая модель будет сертифицирована как мототехника с соответствующими поблажками к требованиям безопасности, но разработчики уверяют, что кузов у Aptera будет достаточно крепкий, чтобы обеспечить уровень защиты не хуже, чем у полноценных легковых автомобилей.



Aptera доступна в переднеприводном варианте с двумя электромоторами совокупной мощностью 100 кВт (136 л.с.) и полноприводном трёхмоторном мощностью 150 кВт (204 л.с.). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,5 с и 3,5 с соответственно. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 110 миль/ч (177 км/ч).



Базовая версия за 25 900 долларов предусматривает передний привод и батарею на 25 кВт·ч, полного заряда которой хватит примерно на 400 км пробега. Aptera с батареей на 40 кВт·ч (640 км на одной зарядке) стоит от 29 800 долларов, с батареей на 60 кВт·ч (965 км) — от 34 600 долларов, с батареей на 100 кВт·ч (1600 км) — от 44 900 долларов. Доплата за полный привод — 2500 долларов.



В стандартное оснащение входит встроенная в крышу солнечная панель, подзаряжающая батарею в светлое время суток. За доплату в 900 долларов солнечные панели будут также на передке, корме и крышке багажного отсека — всего 180 элементов общей площадью 3 м2. В условиях идеальной солнечной погоды они позволят пополнять запас хода на 72 км сутки. То есть теоретически житель Калифорнии, где солнца много круглый год, сможет вообще не подключать свою Aptera к розетке, а ездить исключительно на солнечной энергии, если, конечно, суточный пробег невелик (дом-работа-магазин).



Для сравнения скажем, что у проектов конкурентов, которые тоже делают ставку на «халявную» солнечную энергию, суточная прибавка меньше: у немецкого компактвэна Sono Sion — 34 км, у голландского лифтбека Lightyear One — 55 км.



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Двухместный салон Aptera выполнен в дух минимализма, всё управление второстепенными функциями завязано на 15-дюймовый сенсорный экран. По краям передней панели установлены дополнительные маленькие экранчики, выполняющие роль зеркал заднего вида. Объём багажника — 708 л, для него можно заказать набор для кемпинга или специально обустроенное место для перевозки животных. Также в списке опций есть премиальная аудиосистема, автопилота 2 уровня по классификации SAE и пакет для плохих дорог с увеличенным клиренсом.



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В одном из промо-роликов Aptera показан разъём зарядки как у электромобилей Tesla. Возможно, это означает, что Aptera заключила или планирует заключить с Tesla договор на использование её сети зарядных станций, но пока никаких официальных заявлений на этот счёт не было.



Для оформления заявки на электромобиль Aptera достаточно всего 100 долларов депозита. О коммерческих планах Aptera за пределами США пока ничего неизвестно, но другие, более вместительные модели точно будут.

