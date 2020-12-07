Новинки ×
  • Розетка не обязательна! Похожий на самолёт электромобиль Aptera поступил в продажу

Розетка не обязательна! Похожий на самолёт электромобиль Aptera поступил в продажу

07.12.2020 223 0 0

Американский электромобильный стартап Aptera Motors начал принимать заказы на свою первую модель, двухместное трёхколёсное купе с очень аэродинамичным кузовом. Топ-версия с батареей на 100 кВт·ч может проехать на одной зарядке около 1600 км. Вмонтированные в кузов солнечный панели дают до 72 км дополнительного пробега в сутки.

 

О компании Aptera Motors из города Сан-Диего (штат Калифорния) мы рассказывали в августе прошлого года на стадии анонса их первой модели, которую тогда планировалось запустить в серийное производство в 2022 году, а теперь — в 2021 году, то есть график удалось ускорить. Напомним, что свою электрическую машину Aptera разрабатывает аж с 2009 года, но первая попытка закончилась провалом и банкротством компании. Тем не менее основатели стартапа — Крис Энтони, Стив Фамбро и Майкл Джонсон — не опустили руки и решили всё же воплотить в жизнь свою идею самого энергоэффективного в мире электромобиля, учли прошлые ошибки на уровне конструкции и менеджмента, перезапустили проект, а в минувшую пятницу начали приём заказов на серийную Aptera.

Aptera совершенно не похожа на другие современные электромобили, которые своей компоновкой и пропорциями в значительной степени повторяют машины с ДВС. Главная ставка сделана на лёгкость и великолепную аэродинамику. Коэффициент сх составляет 0,13 (на стадии прототипа был 0,11), снаряженная масса — от 816 до 998 кг в зависимости от модификации. Кузов выполнен из композитного полимера (сэндвич-панели, усиленные карбон-кевларом), который позволяет обойтись без дорогостоящего штампового и сварочного оборудования. Несущих деталей всего четыре: пол, крыша и две боковины. Габаритная длина Aptera — 4369 мм, ширина — 2235 мм, высота — 1448 мм.

Батарея находится в полу и за сиденьями. Подвеска крепится к трубчатым подрамникам, ажурные на вид рычаги изготовлены на 3D-принтере ради снижения неподрессоренных масс, что для Aptera особенно важно, так как электромоторы у неё встроены к колёса. Колёс три: два спереди, одно сзади. Задняя подвеска соответственно маятникового типа, как у мотоциклов.

Судя по ответам в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) на официальном сайте Aptera, первая модель будет сертифицирована как мототехника с соответствующими поблажками к требованиям безопасности, но разработчики уверяют, что кузов у Aptera будет достаточно крепкий, чтобы обеспечить уровень защиты не хуже, чем у полноценных легковых автомобилей.

Aptera доступна в переднеприводном варианте с двумя электромоторами совокупной мощностью 100 кВт (136 л.с.) и полноприводном трёхмоторном мощностью 150 кВт (204 л.с.). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,5 с и 3,5 с соответственно. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 110 миль/ч (177 км/ч).

Базовая версия за 25 900 долларов предусматривает передний привод и батарею на 25 кВт·ч, полного заряда которой хватит примерно на 400 км пробега. Aptera с батареей на 40 кВт·ч (640 км на одной зарядке) стоит от 29 800 долларов, с батареей на 60 кВт·ч (965 км) — от 34 600 долларов, с батареей на 100 кВт·ч (1600 км) — от 44 900 долларов. Доплата за полный привод — 2500 долларов.

В стандартное оснащение входит встроенная в крышу солнечная панель, подзаряжающая батарею в светлое время суток. За доплату в 900 долларов солнечные панели будут также на передке, корме и крышке багажного отсека — всего 180 элементов общей площадью 3 м2. В условиях идеальной солнечной погоды они позволят пополнять запас хода на 72 км сутки. То есть теоретически житель Калифорнии, где солнца много круглый год, сможет вообще не подключать свою Aptera к розетке, а ездить исключительно на солнечной энергии, если, конечно, суточный пробег невелик (дом-работа-магазин).

Для сравнения скажем, что у проектов конкурентов, которые тоже делают ставку на «халявную» солнечную энергию, суточная прибавка меньше: у немецкого компактвэна Sono Sion — 34 км, у голландского лифтбека Lightyear One — 55 км.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Двухместный салон Aptera выполнен в дух минимализма, всё управление второстепенными функциями завязано на 15-дюймовый сенсорный экран. По краям передней панели установлены дополнительные маленькие экранчики, выполняющие роль зеркал заднего вида. Объём багажника — 708 л, для него можно заказать набор для кемпинга или специально обустроенное место для перевозки животных. Также в списке опций есть премиальная аудиосистема, автопилота 2 уровня по классификации SAE и пакет для плохих дорог с увеличенным клиренсом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В одном из промо-роликов Aptera показан разъём зарядки как у электромобилей Tesla. Возможно, это означает, что Aptera заключила или планирует заключить с Tesla договор на использование её сети зарядных станций, но пока никаких официальных заявлений на этот счёт не было.

Для оформления заявки на электромобиль Aptera достаточно всего 100 долларов депозита. О коммерческих планах Aptera за пределами США пока ничего неизвестно, но другие, более вместительные модели точно будут.

купе электромобиль новинки Aptera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Договор цессии при ремонте машины по ОСАГО: что это и почему его опасно подписывать В разговорах о ДТП и ОСАГО мы касались множества важных тем: что делать при ДТП, как купить полис ОСАГО без навязанных дополнительных страховок, как доказать свою правоту при ДТП с обочеч... 55 0 0 07.12.2020
Статьи / Казахстан В проект по CKD-сборке Lada в Казахстане вложено $80 млн, но Автоваз, похоже, передумал Первые «Гранты», собранные по полному циклу на казахском предприятии Бипэк Авто, должны были поступить российским дилерам Lada уже в этом году. Между тем до сих пор не закончено строительств... 3082 0 0 06.12.2020
Статьи / Военная техника Радиотехнические, десантируемые, для космической связи и не только: спецверсии ГАЗ-66 В предыдущей статье мы рассказывали о рождении и долгой истории самых совершенных армейских вездеходов ГАЗ-66 с бортовыми кузовами и различными фургонами. Теперь речь пойдёт о бескрайнем шл... 1028 0 5 06.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 166648 8 98 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 57130 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 47683 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings