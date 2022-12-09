Солнцемобиль Sono Sion опять пошёл по миру: объявлен сбор на спасение проекта

Германский электромобильный стартап Sono Motors, планировавший в следующем году начать выпуск бюджетного солнцемобиля Sion, признался, что ему не хватает денег на реализацию проекта. Компания рискнула вновь прибегнуть к помощи фанатов и запустила 50-дневный краудфандинговый марафон, успешное завершение которого позволит продолжить разработку Sion и подготовить его к производству.

Компанию Sono Motors GmbH основали в 2016 году молодые инженеры-энтузиасты, чтобы разработать и выпустить недорогой электромобиль, который можно заряжать от солнца. Проект такого электромобиля получил название Sion, изначально его планировалось запустить в производство в 2019 году, но, как это часто бывает у стартапов, разработка затянулась, а потом грянул COVID-19, за ним — геополитические потрясения в центре Европы, не способствующие развитию инновационного бизнеса.

Серийную версию Sion молодая немецкая компания показала в июле этого года, начало производства солнцемобиля на финском заводе Valmet было запланировано на вторую половину 2023 года. Контракт с Valmet заключён на сборку 257 000 машин в течение семи лет. Казалось, что всё идёт по плану, но 8 декабря сайт Sono Motors встретил посетителей чёрной заставкой с надписью «We failed», что можно перевести на русский как «мы провалились» или «мы потерпели неудачу».

Лорин Хан (слева) и Иона Кристианс (справа)

Гендиректор стартапа Иона Кристианс и сооснователь Лорин Хан выступили с заявлением, в котором объяснили, что происходит: ситуация на рынке капитала сейчас очень плохая и компании не удалось найти необходимое количество средств на то, чтобы сдержать обещание и запустить Sono Sion в производство. Консультанты рекомендуют Sono Motors отказаться от проекта Sion и сосредоточиться на менее затратном и более быстро окупаемом B2B-бизнесе по производству интегрированных солнечных панелей для коммерческих автомобилей и автобусов, но руководители Sono Motors не хотят идти на этот болезненный шаг и расстраивать фанатов — членов сообщества Sono Sion, благодаря которым они уже провели в 2016 и 2019 годах успешные краудфандинговые кампании и получили необходимые миллионы евро на развитие проекта.



Кристианс и Хан полагают, что помощь сообщества позволит спасти проект и в этот раз, когда он находится на финальной стадии разработки (необходимы ещё некоторые доводочные испытания и деньги на сертификацию). Молодые предприниматели посчитали, что им нужна сумма, эквивалентная розничной стоимости 3500 экземпляров Sion. Одна машина стоит 29 900 евро — выходит, что Sono Motors хочет собрать без малого 105 млн евро. На сбор компания отводит 50 дней, краудфандинговый марафон обозначен хештегом #saveSion, счётчик запущен на главной странице сайта Sono Motors, на момент нашей публикации были оплачены 74 из 3500 машин.



Марафон не благотворительный, а вполне деловой, он рассчитан на тех, кто хочет купить Sono Sion, причём каждому участнику марафона компания обещает скидку в 3000 евро от конечной цены солнцемобиля, то есть для клиентов, поверивших в компанию сейчас, цена составит 26 900 евро. Если нужную сумму за 50 дней собрать не удастся, проект Sion будет закрыт (возможно, заморожен или продан). Компания принимает деньги только у жителей Европы, размер платежа может варьироваться в диапазоне от 500 до 26 900 евро.



До начала марафона у Sono Motors было собрано 21 000 частных предзаказов на Sion и 22 000 корпоративных, то есть потенциальная выручка уже превышает миллиард евро.

Подробное техническое описание Sono Sion мы давали в июле, здесь лишь вкратце напомним, что Sion — это переднеприводный компактвэн длиной 4470 мм, снабжённый единственным электромотором, максимальная отдача которого составляет 120 кВт (163 л.с.) и 270 Нм. Ёмкость батареи — 54 кВт·ч, её полного заряда хватает на 305 км пробега по циклу WLTP. Вмонтированные в кузов солнечные панели дают 35 км дополнительного пробега в сутки при идеальной ясной погоде и примерно 16 км при среднеевропейской погоде.



Между тем 30 ноября нидерландский стартап Lightyear благополучно начал на заводе Valmet мелкосерийное производство своего солнцемобиля — большого лифтбека Lightyear 0, но это куда более дорогой продукт, чем Sono Sion, розничная цена Lightyear 0 составляет 250 000 евро. В 2025 году Lightyear хочет начать производство своей второй модели — Lightyear 2, её цена составит около 30 000 евро, а это уже прямой конкурент Sono Sion. Будет здорово, если оба бюджетных солнцемобиля в итоге доберутся до рынка.

