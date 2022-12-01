Солнцемобиль Lightyear 0 пошёл в производство: пока дорого, но будет дешевле

Нидерландский стартап Lightyear сообщил, что 30 ноября начал серийное производство своей первой модели — большого электрического лифтбека, батарею которого можно заряжать от солнечного света. Сборка ведётся на контрактной основе на финском заводе Valmet Automotive в городе городе Уусикаупунки.

Солнцемобили — интересная, но пока редкая альтернатива традиционным розеточным электромобилям. Техническая начинка у солнцемобилей, по сути, такая же, как у обычных электромобилей, а разница состоит в том, что за счёт вживлённых в кузов солнечных панелей, генерирующих при ясном свете электроэнергию, солнцемобили могут намного реже подключаться к розетке, то есть экономят энергоресурсы и денежки владельца.

У стартапа Lightyear пока совсем немного конкурентов — Sono Motors из Германии и Aptera Motors из США, обе эти компании планируют начать выпуск своих солнцемобилей в 2023 году, причём Sono Motors будет собирать свои машины там же, где и Lightyear, — на заводе Valmet. Какая из трёх компаний в итоге окажется наиболее успешной, покажет время, но сейчас Lightyear с гордостью сообщает, что первым дал миру серийный солнцемобиль.



Впрочем, шансы увидеть Lightyear 0 на дорогах невелики, поскольку машина, разработка которой заняла шесть лет, оказалось очень дорогой (цена — 250 000 евро), а её тираж составит всего 946 экземпляров. На первых порах Valmet будет изготавливать всего 1 экземпляр Lightyear 0 в неделю, в первом квартале 2023 года темпы производства начнут расти, но в целом ясно, что ни о каком массовом производстве речи не идёт, сборка практически полностью ведётся в ручном режиме, конвейера нет, машины перемещаются по цеху на тележках силами рабочих. Так обычно собирают суперкары. Зачем для такого техпроцесса понадобился завод Valmet, пока не очень понятно.



В 2025 году Lightyear хочет начать производство своей второй модели — Lightyear 2, но пока неясно, пропишется ли она на Valmet или сборку организуют в другом месте. Солцемобиль Lightyear 2 будет значительно дешевле, чем Lightyear 0, компания ориентируется на ценник в 30 000 евро, но он, конечно, может измениться с учётом инфляции. Ежегодный объём выпуска Lightyear 2 должен превышать 100 000 единиц — это уже действительно массовое производство, продавать Lightyear 2 планируется не только в Европе, но и в Северной Америке и некоторых странах Азии. Lightyear 2 станет прямым конкурентом немецкому Sono Sion, который стоит 29 900 евро, ну а Lightyear 0 будет довольствоваться статусом флагманской модели, на которой концепция солнцемобиля доведена до совершенства при текущем уровне технологий.

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Конструкцию и прочие особенности Lightyear 0 мы разбирали в июне, когда был представлен окончательный, серийный вариант модели. Здесь лишь вкратце напомним, что лифтбек длиной 5083 мм имеет рекордно низких для серийных машин коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,175. Силовая установка состоит из четырёх мотор-колёс, выдающих совокупно 130 кВт (177 л.с.). До 100 км/ч Lightyear 0 разгоняется за 10 с, максимальная скорость — 160 км/ч.

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Ёмкость батареи Lightyear 0 — 60 кВт·ч, её полного заряда без учёта солнечного бонуса хватит на 625 км пробега по циклу WLTP. Общая площадь панелей на кузове составляет 5 м2, при хорошем солнечном освещении они могут давать до 70 км дополнительного пробега в сутки, в пасмурную погоду — около 35 км. В год «солнечный» запас хода Lightyear 0 может достигать 11 000 км, а пауза между подключениями к розетке длиться до 7 месяцев (пробег между зарядками от терминала в таком случае составит около 7400 км).

