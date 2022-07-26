Народный солнцемобиль Sono Sion показался в серийном виде. Цену обещали не повышать

Германский электромобильный стартап Sono Motors представил окончательный дизайн электрического 5-местного компактвэна Sion с возможностью подзарядки от солнца. Его производство начнётся во второй половине 2023 года на финском заводе Valmet.

Sono Motors ведёт разработку своего народного солнцемобиля Sion с 2016 года, серийный выпуск планировалось начать в 2019-м, но из-за недостатка финансирования, пандемии COVID-19 и смены производственного партнёра дату запуска несколько раз переносили. Народным Sono Sion называется из-за относительно низкой цены (от 25 126 евро в Германии) и потому, что деньги на его разработку собирали в том числе с помощью краудфандинга.

Вчера Sono Motors представила окончательный вариант дизайна Sion. От предыдущих прототипов он отличается чуть более угловатыми пропорциями кузова, новыми фарами, фонарями, бамперами, порогами, дверными ручками и лючком для зарядки. В салоне изменился дизайн сидений, руля и центрального тоннеля с вещевым органайзером, появились новые цвета отделки (они теперь более светлые). Встроенный в переднюю панель воздушный фильтр из натурального мха со светодиодной подсветкой, к счастью, сохранился, он входит в стандартную комплектацию.



Габаритная длина Sono Sion — 4470 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2830 мм, дорожный просвет — 165 мм. Объём багажника — 650 л, со сложенным задним сиденьем — 1250 л. В наружные, окрашенные в массе пластиковые панели кузова встроены 456 солнечных панелей, которые дают до 35 км дополнительного пробега в сутки при идеальной ясной погоде и примерно 16 км при среднеевропейской погоде.



Силовая установка — это единственный трёхфазный синхронный электромотор на передней оси с максимальный отдачей в 120 кВт (163 л.с.) и 270 Нм, он состыкован с одноступенчатым редуктором и питается от интегрированной в пол литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 54 кВт·ч. Полного заряда батареи без учёта «солнечного» бонуса хватит на 305 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки постоянным током — 75 кВт, максимальная рекуперационная мощность двигателя — 50 кВт. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Снаряженная масса электромобиля — 1730 кг, полная масса — 2180 кг. До 100 км/ч Sono Sion разгоняется за 9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч.



Ради удешевления производства Sono Sion будет продаваться в фиксированной комплектации, в неё входят четыре подушки безопасности, ESP, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, складное заднее сиденье (60/40), крепления Isofix для детских кресел, цифровой щиток приборов, мультимедийный 10-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью громкоговорителями, единственный порт USB-C, камера заднего вида, задние датчики парковки, светодиодная «оптика», стальные колеса, всесезонные шины размерности 205/60 R 16 и ремкомплект с герметиком вместо запаски.



Цена в Германии в 25 126 евро учитывает правительственные субсидии на покупку электромобилей, без них розничная цена Sono Sion составляет 29 900 евро. Для сравнения скажем, что электрический хэтчбек Vokswagen ID.3 после недавнего подорожания на фоне инфляции стоит в Германии 38 060 евро без субсидий. Sono Motors до начала производства Sion намерена удержать цену на заявленной отметке.



Но до производства ещё надо дожить, оно начнётся во второй половине 2023 года, контракт Sono Motors с Valmet рассчитан на 7 лет и предусматривает выпуск 257 000 машин. К слову, здесь же на Valmet ближайшей осенью начнётся сборка на порядок более дорогого (250 000 евро) нидерландского солнцемобиля Lightyear 0.

Ближайшая задача Sono Motors — это сборка собственными силами рядом со штаб-квартирой в Мюнхене опытной партии Sion для финальных испытаний, сертификации и краш-тестов. Испытания будут проходить как в Европе, так и в США, — стало быть, Sono Motors имеет виды на американский рынок.

