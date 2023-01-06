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  • Lightyear 2: ещё одна попытка сделать массовый и доступный солнцемобиль

Lightyear 2: ещё одна попытка сделать массовый и доступный солнцемобиль

06.01.2023 124 0 0

Нидерландский стартап Lightyear засветил на выставке CES в Лас-Вегасе свою вторую модель — солнцемобиль Lightyear 2, который планирует запустить в производство в конце 2025 года и продавать по цене менее 40 000 евро.

30 ноября прошлого года на финском заводе Valmet Automotive в городе Уусикаупунки началось мелкосерийное производство большого электрического лифтбека Lightyear 0, батарею которого можно заряжать от солнечного света. Разработка Lightyear 0 заняла у нидерландского стартапа шесть лет, в итоге получилась малотиражная (будет выпущено 946 экземпляров) и очень дорогая (цена — 250 000 евро) модель для состоятельных энтузиастов солнечной энергии.

Напомним, что солнцемобили — это интересная, но пока очень редкая альтернатива традиционным розеточным электромобилям. Техническая начинка у солнцемобилей, по сути, такая же, как у обычных «электричек», а разница состоит в том, что за счёт вживлённых в кузов солнечных панелей, генерирующих при ясном свете электроэнергию, солнцемобили могут намного реже подключаться к розетке. Солнечные панели Lightyear 0 могут давать до 70 км дополнительного пробега в сутки, в пасмурную погоду — около 35 км. В год «солнечный» запас хода Lightyear 0 может достигать 11 000 км, а пауза между подключениями к розетке длиться до 7 месяцев.

Lightyear 2 должен принести идею солнцемобиля в массы, нидерландская компания намерена продавать его в том числе в США, поэтому неудивительно, что публикацию первых тизеров приурочили к выставке CES в Лас-Вегасе. О планах выпустить вторую, куда более доступную модель солнцемобиля стартап заявил ещё в 2021 году. В 2022-м сообщалось, что его цена составит около 30 000 евро, а производство начнётся в конце 2024 года — начале 2025-го. Сегодняшний пресс-релиз обещает, что цена будет менее 40 000 евро, а производство начнётся лишь в конце 2025 года. Зато уже можно оставить предварительную заявку на Lightyear 2 без всякой предоплаты — просто для того, чтобы компания понимала, насколько велик интерес к её второй модели. Оставившие заявку, разумеется, получат преимущества в очереди, когда начнётся приём настоящих заказов.

Тираж Lightyear 2 составит около 100 000 шт. в год, при этом место производства пока не объявлено (не исключено, что будет тот же Valmet). Полноценная презентация дизайна и технической начинки Lightyear 2 состоится летом этого года. Пока объявлено, что запас хода на одной зарядке у Lightyear 2 составит около 800 км, что примерно втрое больше, чем у современных электромобилей за ту же цену.

Судя по тизерам, Lightyear 2 очень похож на Lightyear 0, но компактнее последнего. Мотор-колёса, вероятно, сохранятся (они показаны на страничке модели на официальном сайте Lightyear), солнечные панели занимают все горизонтальные поверхности кузова. Наружные зеркала на тизерах обычные, тогда как в Lightyear 0 вместо них установлены камеры на передних крыльях. Новые подробности появятся ближе к лету.

Напомним, что германский стартап Sono Motors первым хотел запустить в массовое производство доступный солнцемобиль под названием Sion — это должно было случиться во второй половине 2023 года, но в декабре компания сообщила о финансовых проблемах и риске сворачивания проекта, был запущен 50-дневный краудфандинговый марафон по сбору средств на спасение Sion и он пока не завершился. Текущий график сбора средств показывает, что нужную сумму собрать, скорее всего, не удастся.

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