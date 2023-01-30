От триумфа до банкротства за три месяца: солнцемобили Lightyear уходят в закат

30 ноября нидерландский стартап Lightyear торжественно сообщил, что запустил в производство первый в мире серийный солнцемобиль — лифтбек Lightyear 0, а в начале декабря опубликовал тизеры второй модели Lightyear 2. Казалось, что всё идёт хорошо и заложен прочный фундамент для дальнейшей работы, но на прошлой неделе стартап внезапно объявил, что вынужден остановить контрактную сборку Lightyear 0 на финском заводе Valmet Automotive в городе Уусикаупунки, так как по контракту попросту нечем платить.

Lightyear 0

Компания Atlas Technologies BV, отвечающая за операционную деятельность стартапа, подала заявление в суд об отсрочке платежей, а суд (конкретно Окружной суд Восточного Брабанта), недолго думая, признал компанию банкротом и назначил ей внешнего управляющего из юридической фирмы Holla legal & tax и тот уже будет вместе с судом решать, что дальше с Atlas Technologies BV делать. Пара месяцев потребуется на изучение дела.



Atlas Technologies BV — это дочерняя структура холдинга Atlas Technologies Holding B.V., который, собственно, и запустил торговую марку Lightyear для выпуска солнцемобилей. Банкротство Atlas Technologies BV формально не затрагивает головной холдинг, но вся работа над солнцемобилями была завязана именно на Atlas Technologies BV, в связи с чем многие сотрудники Lightyear пребывают в пессимистичном настроении и готовятся стать безработными.

Lightyear 0

Для руководства Lightyear скоропостижное банкротство, судя по всему, стало сюрпризом, потому что ещё на прошлой неделе сообщалось, что остановка производства Lightyear 0 и заявление в суд — это всего лишь вынужденная мера в рамках «стратегической реструктуризации» и переключения внимания компании на более перспективную модель Lightyear 2. В пресс-релизе, посвящённом банкротству, ни о каких планах на новую жизнь речи уже не идёт, то есть непонятно, может ли команда прямо сейчас заниматься проектом Lightyear 2 или нужно ждать, что решат суд, внешний управляющий и руководство головного холдинга.



На разработку Lightyear 0 компания потратила шесть лет, этот солнцемобиль в итоге оказался слишком дорогим (розничная цена — 250 000 евро) и малотиражным — Valmet должен был собрать лишь 946 экземпляров.

Lightyear 2

Lightyear 2 задумывался как более компактный, простой и массовый солнцемобиль. В производство Lightyear 2 планировалось запустить в конце 2025 года, начальная цена должна была составить менее 40 000 евро, а ежегодный объём выпуска — около 100 000 шт. Полноценная презентация дизайна и технической начинки Lightyear 2 была намечена на лето этого года, притом что на эту модель уже якобы собрано около 60 000 заявок (40 000 от частных клиентов, 20 000 — от сервисов аренды и извоза).



Есть ли будущее у Lightyear 2, вопрос пока открытый, но шансов, если честно, немного: денег у компании нет, а до начала выпуска Lightyear 2 нужно ещё как-то протянуть три года и вложить сотни миллионов евро в разработку, испытания, сертификацию и проч.

Между тем конкурирующий немецкий стартап Sono Motors, который уже в этом году планировал запустить в производство на том же Valmet свой бюджетный солнцемобиль Sion, тоже испытывает острую нехватку финансовых ресурсов. В декабре руководители Sono Motors запустили 50-дневный краудфандинговый марафон, чтобы спасти проект Sion, не смогли собрать за означенный срок даже половину нужной суммы и решили просто продлить марафон ещё на месяц.

