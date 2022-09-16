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  • Hengchi 5: кроссовер от прогорающего китайского девелопера запущен в производство

Hengchi 5: кроссовер от прогорающего китайского девелопера запущен в производство

16.09.2022 126 0 0

Китайский холдинг Evergrande Group, главным направлением бизнеса которого является недвижимость, сообщил, что его дочерняя автомобильная компания Hengchi начала массовое производство своей первой модели — среднеразмерного электрического кроссовера Hengchi 5, за которым последуют другие ранее обещанные новинки.

 

Evergrande — частная компания, возникшая в 1996 году на волне массовой жилой и коммерческой застройки Китая. Благодаря девелоперскому бизнесу Evergrande достигла циклопических размеров и в 2015 году, предвидя скорый кризис в секторе недвижимости (сегодня в Китае сносят целые жилые районы новостроек, не нашедшие покупателей), приступила к диверсификации, одним из направлений стал автопром.

Большой седан Hengchi 1 должен был стать первой серийной моделью собственного электромобильного бренда Evergrande Group

В 2018 году Evergrande пыталась поглотить американский электромобильный стартап Faraday Future, но сделка в итоге не состоялась. В 2019 году холдинг Evergrande приобрёл контрольный пакет шведской компании NEVS (бывший Saab), в 2020-м полностью её выкупил — непонятно зачем, ведь все обещания NEVS оказались пустышкой, никаких признаков реальной деятельности (производство и продажи электромобилей) она с 2019 года не подаёт. Ну а собственную автомобильную компанию Hengchi Automobile холдинг Evergrande анонсировал в 2020 году, она представила в общей сложности девять электрических концептов, которые в будущем должны превратиться в серийные модели и пойти в производство на собственном заводе в Тяньцзине.

Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод Hengchi в Тяньцзине
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Завод планировалось запустить ещё в середине прошлого года, а первой серийной моделью должен был стать седан Hengchi 1, но к моменту запланированного пуска Evergrande уже глубоко провалилась в финансовый кризис, старт производства пришлось отложить, а к концу лета появились слухи, что Evergrande вообще хочет расстаться с автомобильным бизнесом — продать NEVS и Hengchi. Покупателей, видимо, не нашлось, долги Evergrande, по данным Reuters, к настоящему моменту достигли астрономических 300 млрд долларов (аналитики называют Evergrande одним из главных авторов назревающего в Китае экономического кризиса), но холдинг пока остаётся на плаву и сегодня отчитался о долгожданном запуске автозавода в Тяньцзине. С конвейера стали сходить не седаны Hengchi 1, а более востребованные рынком кроссоверы Hengchi 5.

Hengchi 5 — это премиальный среднеразмерный кроссовер на адаптированной модульной OEM-платформе Benteler-Bosch, ключевые узлы и агрегаты разработаны при помощи «западных партнёров», в том числе Aptiv, Continental и Magna. Над дизайном Hengchi 5 тоже трудились «лучшие западные специалисты», а вот электроника по большей части своя, китайская, сделанная в сотворчестве с Baidu.

Габаритная длина Hengchi 5 — 4725 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1676 мм, колёсная база — 2780 мм, объём багажника — 468 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1417 л). Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 325 Нм, это очень скромно для машины, претендующей на статус премиальной, но разгонная динамика вполне приличная: первую «сотню» двухтонный кроссовер набирает за 7,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Батарея ёмкостью 72,8 кВт·ч обеспечивает 602 км пробега на одной зарядке по китайскому циклу CLTC.

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Скромность технической начинки Hengchi 5 пытается компенсировать богатым салоном: передняя панель — очередная вариация на тему мерседесовского трёхэкранного табло MBUX Hyperscreen, боковые экраны имеют диагональ 10,25 дюйма, центральный — 14,6 дюйма. В оформлении центральной консоли тоже заметны мерседесовские мотивы. Базовая комплектация очень богатая, а цена соблазнительная — от 179 000 юаней (1,53 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Следующие две модели Hengchi планирует запустить в производство в 2023 году, а уже к 2025 году хочет выпускать по миллиону машин в год. Верится в это с трудом, особенно на фоне негативных прогнозов как в отношении самой Evergrande Group, так и китайской экономики в целом.

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