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  • Немецкая «буханка» и электрокар Evetta загрузят завод VDL Nedcar после ухода BMW

Немецкая «буханка» и электрокар Evetta загрузят завод VDL Nedcar после ухода BMW

16.02.2023 60 0 0

Через год истекает контракт между нидерландским автозаводом VDL Nedcar и BMW, продлевать его немецкая компания не собирается, а новых крупных клиентов заводу пока найти не удалось. Зато на горизонте появилась молодая немецкая компания ElectricBrands со своими забавными электромобилями — она хочет наладить их сборку на VDL Nedcar.

Немецкая компания ElectricBrands знакома нашим читателями по двум электромобильным проектам — Xbus и Evetta, оба будут сертифицированы как тяжёлые электрические квадрициклы класса L7e, что позволяет не оснащать их дорогостоящими автомобильными системами активной и пассивной безопасности.

Xbus

Xbus — это семейство модульных электромобилей вагонной компоновки с каркасно-панельным кузовом и дизайном в духе уазовской «буханки». Для Xbus разработаны десятки модификаций (пикап, самосвал, фургон, микроавтобус, пляжный автомобиль, кемпер и т.д.), цены начинаются от 17 380 евро. Производство Xbus должно было начаться в конце прошлого года на собственной фабрике в Итцехо (Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн), но на фоне плохого инвестиционного климата руководство компании решило, что лучше отдать сборку на аутсорсинг — сроки начала отгрузок соответственно сильно поехали.

Evetta

Evetta — это городской электромобиль по мотивам BMW Isetta, доставшийся ElectricBrands в прошлом году в результате поглощения компании Artega. Специалисты ElectricBrands оперативно разработали для Evetta несколько модификаций, в том числе грузовичок и кабриолет. Стоит Evetta от 19 540 евро, производство этого семейства планировалось наладить в 2023 году в немецком городе Гёттингене, но и здесь, как вчера выяснилось, ничего не будет.

Проекты ElectricBrands переезжают целиком на VDL Nedcar: свежий пресс-релиз завода сообщает, что первая партия электромобилей Evetta будет собрана во втором квартале 2024 года, а производство Xbus начнётся в 2025-м. Контракта между партнёрами при этом пока нет, есть лишь намерение его заключить, сейчас проходят переговоры.

Семейство Evetta

Напомним, что автозавод в нидерландском городе Борн (провинция Лимбург), ныне известный как VDL Nedcar, был основан в 1968 году компанией DAF для выпуска малолитражек с передовой на тот момент бесступенчатой трансмиссией — клиноремённым вариатором. Позже заводом владели Volvo и Mitsubishi Motors, а сегодня это один из ведущих активов нидерландской промышленной компании VDL Groep, с 2014 года он работает по контракту с BMW. В настоящее время завод собирает кроссоверы Mini Countryman, BMW X1 и кабриолеты Mini. Свежепредставленный электрический Mini Cooper SE Convertible тоже будут делать на VDL Nedcar, но это ограниченная партия (999 шт.). К весне 2024 года BMW и VDL Nedcar расстанутся, нидерландский завод надеется сразу же переключиться на работу с ElectricBrands и другими партнёрами, если они к тому времени появятся.

У ElectricBrands сейчас собрано около 16 000 предзаказов на Xbus и более 1000 на Evetta. Между тем завод VDL Nedcar со штатом в 4000 человек рассчитан на выпуск 200 000 машин в год с перспективной увеличения мощности до 400 000 машин в год. Владельцы VDL Nedcar уже морально готовятся к «вынужденным колебаниям численности персонала», но пока намерены во чтобы то ни стало сохранить предприятие и превратить его в мультиформатную площадку современной мобильности: здесь будет в том числе собственный инжиниринг и сборка батарей для электромобилей. В общем ясно, что ElectricBrands для VDL Nedcar — это мелкая рыбёшка, но другой пока, к сожалению, нет.

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