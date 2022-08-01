BMW продлила контракт с VDL Nedcar, но ненадолго — судьба завода всё ещё под вопросом

В декабре прошлого года мы рассказывали об истории и перспективах крупного нидерландского автозавода VDL Nedcar : сейчас этот завод собирает по контракту автомобили для компании BMW, на днях контракт был продлён до 1 марта 2024 года. Что будет делать после этой даты, пока неизвестно — владельцы рассматривают три варианта развития событий.

Автозавод в нидерландском городе Борн (провинция Лимбург), ныне известный как VDL Nedcar, был основа в 1968 году компанией DAF для выпуска малолитражек с передовой на тот момент бесступенчатой трансмиссией (клиноремённым вариатором). Позже заводом владели Volvo и Mitsubishi Motors, а сегодня это один из ведущих активов нидерландской промышленной компании VDL Groep, с 2014 года он работает по контракту с BMW. 15 июня текущего года завод отчитался о выпуске миллионного автомобиля для BMW Group, в настоящее время завод собирает кроссоверы Mini Countryman, BMW X1 и кабриолеты Mini Cabrio.

Контракт с BMW был рассчитан на срок до 1 ноября 2023 года, но, как сообщает нидерландский журнал AutoWeek со ссылкой на правительство Лимбурга, немецкая компания продлила его до 1 марта 2024 года, что, во-первых, косвенно указывает на затягивание графика выхода новых моделей у BMW Group, а во-вторых, — даёт VDL Groep несколько лишних месяцев на поиски новой работы для завода в Борне.

Поиск новых клиентов для VDL Nedcar ведётся в течение всего последнего года, но пока безрезультатно: в числе претендентов назывались американские стартапы Canoo и Rivian, но Canoo от сделки в итоге отказался, а у Rivian проблема выбора площадки для сборки своих электромобилей в Европе остро не стоит — сейчас американская компания сосредоточена на развёртывании производства у себя на родине.

Вариант закрытия завода, к счастью, пока не рассматривается, сейчас владельцы исходят из трёх возможных сценариев будущего:

1. Найдётся один большой клиент, способный дать заводу полную нагрузку (сейчас это около 200 тысяч машины в год).

2. Найдутся несколько маленьких или средних клиентов, которые в сумме позволят предприятию выжить. В этом случае VDL Nedcar повторит судьбу независимого финского завода Valmet, подвизавшегося собирать электрические солнцемобили для стартапов Sono Motors (Германия) и Lightyear (Нидерланды). Странно, кстати, что Lightyear не смог договориться с VDL Nedcar «по-соседски» и выбрал Valmet.

3. Превращение VDL Nedcar в многопрофильный центр мобильности и инноваций с собственным инжинирингом. В этом случае возможен даже выпуск электромобилей собственной разработки, но ясно, что на это понадобятся годы и миллиарды евро. Если будет щедрая господдержка, то вполне рабочий и перспективный вариант.

Сейчас на заводе задействованы 4200 человек, а с учётом предприятий-смежников VDL Nedcar обеспечивает работой около 10 000 человек — власти Нидерланды очень заинтересованы в том, что эти рабочие места сохранились. Ещё в 2019 году владельцы VDL Nedcar затеяли большую реконструкцию и расширение завода в Борне с прицелом на выпуск электромобилей и увеличение производственной мощности до 400 000 тысяч машин в год. По данным AutoWeek, работы по расширению завода уже начались, полностью реновация должная завершиться в 2025 году.

