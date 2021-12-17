В Canoo определись с площадками по выпуску автомобилей: от Европы решено отказаться

Canoo – это один из американских электромобильных стартапов, которых сейчас уже существует довольно немало. Компания была основана в 2017 году, выпускать свои разработки она пока так и не начала, однако несколько моделей ранее уже были представлены. Три будущих новинки – минивэн, фургон и пикап – выполнены в едином, и как мы сообщали ранее, весьма необычном стиле.



На фото: Canoo LV

Так, в портфеле Canoo имеется обтекаемый минивэн LV (Lifestyle Vehicle) в нескольких вариантах исполнения: пассажирском, грузовом и так называемом «приключенческом» (можно сказать, оффроудном). Вторая будущая модель американской марки – коммерческий фургон MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) с несколько угловатыми формами. Третий автомобиль представляет собой бескапотный пикап с раздвижным кузовом (отдельного названия он пока так и не получил). Кроме того, минувшим летом на дорогах ловили, вероятно, прототип будущего спортивного легкового автомобиля бренда (в зарубежных СМИ его назвали седаном, хотя это и «однообъёмник»).



Все ранее представленные модели Canoo созданы на единой модульной скейтборд-платформе и имеют систему рулевого управления по проводам, что позволяет максимально эффективно использовать переднюю часть кузова машин. В дизайне схож не только стиль оформления экстерьера, но и торцевые окна, будто позаимствованные у автобусов из 60-ых годов.



На фото: Canoo MPDV

Ранее сообщалось, что электромобильный стартап определился с производственными площадками, причём одной из них должен был стать европейский завод VDL Nedcar (располагается в Нидерландах). Предполагалось, что сборка будет производиться на контрактной основе. Выпуск пилотной тысячи машин должен был стартовать в конце 2022 года, а в 2023-ем объём обещал вырасти до 15 тыс. единиц.

Однако в начале текущего месяца появилась информация о том, что в компании, судя по всему, насчёт завода VDL Nedcar передумали. Так, в отчётах Canoo для американской фондовой биржи нидерландская площадка на тот момент уже не значилась. Теперь же стартап официально подтвердил, что выпускать свои электрокары он намерен только в США, правда, на двух предприятиях.



На фото: пикап Canoo

Один завод появится в индустриальном парке MidAmerica штата Оклахома: его запуск намечен на конец 2023 года. Ещё раньше, уже в 2022-ом должно стартовать производство электромобилей Canoo на второй американской площадке, которая будет открыта в Арканзасе. В результате компания увеличила цель на следующий год – от 3000 до 6000 машин (вместо ранее запланированных 500 – 1000 шт.). В 2023-ем Canoo собирается выпустить 14 000 – 17 000 электрокаров, в 2024-ом показатель вырастет до 40 000 – 50 000 шт., а в 2025-ом в плане увеличение до 70 000 – 80 000 единиц.

Как пояснили в компании, перенос производства в США позволит «уменьшить уязвимость цепочки поставок», кроме того, это увеличит скорость доставки автомобилей клиентам (вероятно, здесь речь о домашнем рынке), а также такое решение поможет увеличить количество рабочих мест на местных заводах и сократить различные издержки.

