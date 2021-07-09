Xbus: полноприводная электрическая «буханка» из Германии готовится выйти на рынок

Немецкая компания Electric Brands медленно, но верно движется к началу производства семейства модульных электромобилей вагонной компоновки. Прежде они назывались eBussy , но это имя на некоторых языках оказалось двусмысленным, а потому нынешним летом модель переименовали и теперь она называется Xbus.

Формально Xbus — это не автомобиль, а тяжёлый электрический квадрицикл класса L7e, а потому на него не распространяются автомобильные требования к безопасности и можно использовать устаревшую вагонную компоновку. Тем не менее в оснащении заявлены системы ABS и ESP.

Кузов у Xbus панельно-каркасного типа, он изготовлен из на 99% перерабатываемых материалов: стали, алюминия, дерева, пластика и композитов. Габариты по сравнению с прототипом годичной давности стали чуть крупнее: длина стандартной версии — 3945 мм, ширина — 1633 мм, высота — 1963 мм, колёсная база — 2200 мм. Дизайн экстерьера выполнен и стиле ретро, Xbus одновременно напоминает уазовскую «буханку» и классический фольксвагеновский мирокавтобус Т1/Bulli.



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Длина и высота кузова могут варьироваться в зависимости от типа сменной надстройки: Xbus может быть пикапом, самосвалом, фургоном, микроавтобусом, пляжным автомобилем и даже кемпером. В последнем случае Xbus получает выдвижные секции в корме и крыше, а в оснащение входят кухонная плита, холодильник, раковина, бак для пресной воды, телевизор и раскладной навес. При этом даже в стандартном автобусе можно организовать спальное место площадью 210х130 см. Вместимость — не более 4 человек, включая водителя.



Окончательный вид приборной панели, судя по всему, ещё не определён — на сайте компании представлены несколько вариантов. 1 / 4 Окончательный вид приборной панели, судя по всему, ещё не определён — на сайте компании представлены несколько вариантов. 2 / 4 Окончательный вид приборной панели, судя по всему, ещё не определён — на сайте компании представлены несколько вариантов. 3 / 4 Окончательный вид приборной панели, судя по всему, ещё не определён — на сайте компании представлены несколько вариантов. 4 / 4

В базовое оснащение Xbus входят мультимедийная система с 10,2-дюймовые экраном и громкоговорителями, отопитель, мультифункциональное рулевое колесо, система бесключевого доступа, USB-зарядки, 16-дюймовые стальные колёса и солнечные панели в крыше, которые могут обеспечить до 13 кВт·ч бесплатной энергии в сутки при идеальной погоде. За доплату предлагаются кондиционер, датчики парковки, камера заднего вида, литые 17-дюймовые колёса и функция разворота в режиме танка, когда колёса по правому борту вращаются в одну сторону, а по левому в другую.



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Силовая установка Xbus состоит из четырёх мотор-колёс производства Schaeffler, которые выдают совокупную постоянную мощность в 15 кВт (20 л.с.) и пиковую мощность в 56 кВт (76 л.с.). Максимальный совокупный крутящий момент — 1200 Нм! Максимальная скорость — свыше 100 км/ч. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу». Предусмотрен оффроудный вариант с увеличенным с 200 до 205 мм дорожным просветом, более энергоёмкой подвеской и «зубастыми» шинами.



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Снаряженная масса Xbus без батареи — от 500 до 800 кг в зависимости от модификации. Грузоподъёмность — от 800 до 1100 кг. Допустимая полная масса — 1600 кг. Батарея у Xbus модульного типа с ячейками Samsung SDI и Sanyo. Емкость одной ячейки 1,25 кВт·ч (масса — 8 кг), а всего батарея может иметь от 8 до 24 ячеек — соответственно суммарная ёмкость составляет от 10 до 30 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — от 200 до 800 км без нагрузки и от 150 до 600 км с нагрузкой плюс вышеупомянутый бонус от солнечной панели.



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Модульная конструкция батареи позволяет менять севшие ячейки на специальных зарядных станциях и не тратить время на простои у розетки. Также необходимое количество ячеек можно будет взять на этих станциях в аренду. Полная зарядка стандартной батареи на 10 кВт·ч от бытовой 220-вольтовой розетки займёт до 6 часов, от 11-киловаттного терминала достичь 80-процентного заряда можно менее чем за час.



Производство Xbus будет налажено на фабрике в Итцехо (земля Шлезвиг-Гольштейн) в конце этого года, в ближайшие пять лет Electric Brands планирует выпустить около 200 тысяч экземпляров Xbus. Главный рынок сбыта — Европа, но в конце следующего года планируется начать продажи за её пределами. Диапазон цен в Германии — от 17 526 до 31 946 евро. С опциями цену можно догнать до 35 тысяч евро. Выходит довольно дорого, небезопасно, зато стильно. Отзывы на Xbus в Сети в основном восторженные, но подождём реальных продаж и отзывов реальных владельцев.

