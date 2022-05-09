Немецкая компания Artega вошла в состав ElectricBrands, но проект «новой Изетты» сохранён

Не слишком успешная и не слишком длительная история компании Artega, главным профилем которой были спорткары, завершена, её активы перешли к стартапу ElectricBrands AG. Новый владелец решил довести до серийного производства проект электрического «бабл-кар» Artega Karo по мотивам легендарной BMW Isetta, в продаже он появится в 2023 году.

Компания Artega была основана в 2006 году немецким предпринимателем Клаусом Дитером Фрерсом, свою первую модель — купе GT с мотором VR6 от Volkswagen — Artega представила в 2007 году и в 2009-м запустила спорткар в производство на собственной фабрике в немецком Дельбрюке. В 2012 году компания пережила банкротство, но выжила, после чего продала проект Artega GT американской компании Saleen, а сама решила переключиться на электрические спорткары — увы, ни одна из запланированных батарейных машин так и не стала серийной.

Artega Karo

Проект «новой Изетты» попал в Artega как в компанию-подрячик: этот проект, получивший название Microlino, представила в 2016 году швейцарская компания Micro Mobility Systems AG и нашла затем в лице Artega производственного партнёра. Увы, сотрудничество не заладилось, швейцарцев не устроило качество работы Artega и они решили найти нового подрядчика, но Artega не захотела расставаться с перспективным электрокаром и заявила, что выпустит свой вариант «новой Изетты» как Artega Karo. Дело чуть было не дошло до суда, но в итоге бывшие партнёры договорились не мешать друг другу, а предлагать «бабл-кары» с разным дизайном — мол, рынок большой, места всем хватит. Серийный Microlino 2.0 («двойка» указывает на модернизированную конструкцию) в итоге увидел свет осенью прошлого года, а вот Artega не пережила пандемии и финансовых трудностей, в апреле этого года её купил стартап ElectricBrands AG, о чём на днях сообщила немецкая пресса.



Artega Karo

Компания ElectricBrands, базирующаяся в немецком городе Итцехо, уже известна нашим читателям по проекту Xbus — это семейство субкомпактных электромобилей вагонной компоновки с ретро-дизайном в стиле нашей уазовской «буханки». Xbus планировалось запустить в производство до конца 2021 года, но из-за объективных и объективных трудностей старт выпуска перенесли на 2023 год и тогда же, наконец, появится серийная Artega Karo, которую, вероятно, модернизируют и переименуют. Пока что ElectricBrands опубликовала единственный тизер своей версии «бабл-кара» без каких-либо подробностей.



ElectricBrands Xbus

Xbus и Microlino 2.0 сертифицированы как тяжёлые электрические квадрициклы класса L7e, что позволяет не оснащать их дорогостоящими автомобильными системами активной и пассивной безопасности. Швейцарцы тем не менее на пути к производству своего «бабл-кара» ушли от хлипкого каркасно-панельного кузова к полноценной несущей конструкции, как у «взрослых» лекговушек, а вот ElectricBrands по-прежнему делает ставку на трубчатый каркас для Xbus. Вероятно каркасно-панельный кузов будет и у «Изетты» от ElectricBrands.



Тизер «бабл-кар» от ElectricBrands

Artega планировала оснащать Karo 15-киловаттным электромотором и батареей ёмкостью 8 либо 14,4 кВт·ч (запас хода на одной зарядке — 120 и 220 км соответственно). Заявленная минимальная цена Artega Karo в 2020 году составляла 17 995 евро. Базовый Microlino 2.0 с мотором на 12,5 кВт и батареей на 6 кВт·ч стоит сейчас сильно меньше — 12 500 евро, за доплату можно получить батарею на 10,5 и 14 кВт·ч. В общем, ElectricBrands придётся как следует подумать над экономикой исходного проекта Artega Karo, чтобы сделать его успешным на рынке.

