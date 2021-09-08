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  • Серийный Microlino 2.0: три батареи на выбор и дизайн в стиле BMW Isetta

Серийный Microlino 2.0: три батареи на выбор и дизайн в стиле BMW Isetta

08.09.2021 35 0 0

Одной из малозаметных премьер проходящего сейчас в Мюнхене автосалона стала серийная версия городского электромобиля Microlino, внешне напоминающего легендарный «бабл-кар» BMW Isetta середины прошлого века. Новинка разработана в Швейцарии, а выпускаться будет в Италии.

 

Новая «Изетта» оказалась проектом-долгостроем швейцарской компанией Micro Mobility Systems AG (её основная продукция — электросамокаты), разработка заняла пять лет, в ходе которых швейцарцы долго не могли найти подходящего производственного партнёра для своего электрокара. Делать электрический «бабл-кар» было подвизалась немецкая компания Artega, но швейцарцев не устроило качество, партнёры разругались и решили выпускать «псевдо-Изетты» независимо друг от друга. Немецкий вариант должен было называться Artega Karo, швейцарский — Microlino. У немцев, к сожалению, ничего не получилось, проект заглох, а вот швейцарцы свою «Изетту» всё-таки доделали и привезли готовый к производству образец на выставку IAA Mobility в Мюнхен.

Дизайн у Microlino, по сути, такой же, каким был в конце прошлого года, когда разработчики окончательно определись с конструкцией и компоновкой. Тогда, напомним, было решено ради улучшения управляемости расширить заднюю колею и сделать заднюю подвеску независимой. Кузов стал полностью несущим, как у взрослых машин (раньше был панельно-каркасный). Разъёмная рулевая колонка в духе оригинальной Изетты была заменена фиксированной. Окончательный вариант электрокара получил название Microlino 2.0.

Между тем технические характеристики Microlino 2.0 с момента нашего последнего рассказа о нём немного изменились. Актуальные такие: единственный электромотор, вращающий задние колёса, выдаёт максимальные 12,5 кВт (17 л.с.) и 118 Нм, до 50 км/ч электрическая малютка разгоняется за 5 с, максимальная скорость — 90 км/ч. Батарей на выбор три — ёмкостью 6 кВт·ч (на 95 км пробега на одной зарядке), 10,5 кВт·ч (на 175 км пробега) и 14 кВт·ч (на 230 км пробега).

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В строго двухместном салоне — минимум удобств и нет никаких современных систем активной и пассивной безопасности, так как Microlino 2.0 сертифицирован как тяжёлый квадрицикл класса L7e (снаряженная масса без батареи — 435 кг). Простенькими функциями микроклимата управляет маленькая сенсорная панель на трубе передней панели, которая выполняет функцию дверной ручки — посадка/высадка, как у оригинальной Изетты, происходит через единственную переднюю дверь. В виде опции будет предложена складная матерчатая крыша (её будет поставлять компания Magna). В багажник влезают три ящика пива.

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Выпуск Microlino 2.0 начнётся до конца текущего года в Италии при поддержке местной инжиниринговой компании Cecomp. Цены начинаются с отметки 12 500 евро.

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