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  • Microlino 2.0: новой «Изетте» слегка подправили дизайн на пути к производству

Microlino 2.0: новой «Изетте» слегка подправили дизайн на пути к производству

25.12.2020 83 0 0

Швейцарская компания Micro Mobility Systems AG, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, намерена сдержать обещание и в следующем году запустить в производство электрический квардрицикл Microlino, внешне напоминающий BMW Isetta середины прошлого века. К настоящему моменту разработчики определились с окончательной конфигурацией Microlino и приступили к испытаниями прототипа.

 

Последний раз о проекте Microlino мы рассказывали в начале этого года, когда швейцарцы уже разрулили ﻿конфликт﻿ с бывшим партнёром — немецкой компанией Artega, которая тоже намерена выпускать свою новую «Изетту», но со слегка отличным от швейцарского варианта дизайном. Немцы свою машину назвали Artega Karo, и, увы, значимых новостей за год о них не поступало. Производство Karo они хотели начать в апреле, но так и не начали. Летом сообщили, что во всём виноват коронавирус, свежей информации о том, как идут дела, на сайте Artega нет.

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Зато у швейцарцев, кажется, всё идёт по плану. Их Microlino за год претерпел заметные изменения и стал называться Microlino 2.0: ради улучшения управляемости задняя колея стала существенно шире, а задние колёса получили современную независимую подвеску, появились светодиодные полоски спереди и сзади, корма приобрела более изящный вид.

В двухместном салоне, доступ в который как у оригинальной Изетты производится через единственную «калитку» на передке, — новая приборная панель с квадратным основным дисплеем вместо круглого и маленькой дополнительной сенсорной панелью, на которую выводятся различные виртуальные клавиши. Объём багажника — 220 л, в него, как утверждается, по ширине встают три ящика пива…

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Габаритная длина Microlino 2.0 — 2430 мм, ширина — 1500 мм, высота — 1450 мм. Снаряженная масса — 513 кг. Силовая установка — электрическая. Единственный электромотор мощностью 11 кВт (15 л.с.) вращает задние колёса. Максимальная скорость — 90 км/ч. Разгон до 50 км/ч занимает 5 с, то есть в городском ритме Microlino 2.0 должна чувствовать себя нормально. Батарея — ёмкостью 8 или 14,4 кВт·ч на выбор, запас хода на одной зарядке — 125 и 200 км соответственно. Минимальная цена прежняя — 12 000 евро.

Microlino 2.0 будет сертифицирован как тяжёлый квадрицикл класса L7e, а потому ему не требуются современные системы активной и пассивной безопасности. Но и в ДТП на такой малютке, как вы понимаете, лучше не попадать.

На этой неделе Micro Mobility Systems AG показала тестовый мул Microlino 2.0 и сообщила, что в ближайшие недели изготовит пять прототипов для финального этапа разработки. Ранее сообщалось, что сборкой швейцарских электрокаров займётся итальянская компания CECOMP, специализирующаяся на выпуске выставочных прототипов и мелкосерийных машин. Производство и продажи планируется начать в 2021 году, но только в Швейцарии и Германии, а в другие страны Европы Microlino 2.0 прибудет попозже. О планах продавать электрическую «Изетту» за пределами Европы швейцарцы пока ничего не сообщали.

электромобиль новинки

 

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