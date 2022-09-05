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  • Электрокар Evetta по мотивам BMW Isetta: три кузова на выбор и немецкая сборка

Электрокар Evetta по мотивам BMW Isetta: три кузова на выбор и немецкая сборка

05.09.2022 96 0 0

Молодая немецкая компания ElectricBrands готовится вывести на европейский рынок свой вариант электрического «бабл-кар», внешне напоминающего разработанную в начале 50-х годов прошлого века в Италии малолитражку Isetta (продавалась в том числе под маркой BMW). Предзаказы уже принимаются, производство должно начаться в следующем году.

 

Evetta — это переименованный проект Artega Karo. Немецкая компания Artega, ранее выпускавшая спортивные автомобили, весной прекратила своё существование и вошла в состав молодого стартапа ElectricBrands, известного нашим читателям по проекту Xbus (семейство субкомпактных электромобилей вагонной компоновки с ретро-дизайном в стиле нашей уазовской «буханки»). Стартапу в наследство от Artega достались не только её активы, но и проект городского электромобиля Karo, который изначально разрабатывался совместно со швейцарской компанией Micro Mobility Systems. Сотрудничество Artega со швейцарцами не заладилось и в 2020 году бывшие партнёры договорились выпускать «новые Изетты» независимо друг от друга. Швейцарцы свою машину, получившую название Microlino, довели до ума ещё в прошлом году и минувшим летом выпустили на рынок, а Evetta последует за ней более чем с годовой задержкой — первые экземпляры будут отгружены клиентам в третьем либо четвёртом квартале 2023 года. Производиться Evetta будет на собственных мощностях ElectricBrands в немецком городе Гёттинген (земля Нижняя Саксония).

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Отличий между Evetta и Microlino помимо дизайна (Evetta выглядит более старомодно) довольно много. Швейцарская машина в ходе долгой разработки доросла до полноценного несущего кузова — он существенно крепче и безопаснее каркасно-панельного, на который делает ставку ElectricBrands. Вдобавок швейцарцы отказались от разъёмной рулевой колонки в пользу стационарной, а у Эветты на картинках руль по-прежнему поднимается вбок и вверх вместе с единственной фронтальной дверью — в этом смысле BMW Isetta процитирована дословно.

Все версии Evetta будут сертифицированы как тяжёлые электрические квадрициклы класса L7e, что позволяет не оснащать их дорогостоящими автомобильными системами активной и пассивной безопасности.

Evetta будет предлагаться в трёх кузовах: стандартный закрытый (назовём его условно хэтчбек), кабриолет Openair и грузовичок Cargo с удлинённой колёсной базой. У кабриолета есть вырезы на боковинах, чтобы было удобно садиться в него сбоку, а не спереди, при этом передняя «калитка» может быть сохранена, решение относительно неё в привязке к кабриолету пока не принято. Крыша для Openair не предусмотрена в принципе, ветровое стекло укорочено, а за спинками кресел высятся довольно неказистые дуги безопасности.

Технических характеристик Эветты на фирменном сайте нет, но их сообщает немецкий журнал auto motor und sport. Габаритная длина хэтчбека — 2,45 м, ширина — 1,42 м, высота — 1,46 м. Снаряженная масса — 655 кг (это примерно на центнер больше, чем у топ-версии Microlino). Единственный электромотор на задней оси выдаёт постоянные 15 кВт (20 л.с.) и пиковые 22 кВт (30 л.с.), максимальная скорость — 90 км/ч. Ёмкость батареи — 14 либо 18 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 240 км.

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Дебютная версия Evetta Prima в кузове хэтчбек стоит 19 540 евро и будет выпущена тиражом 1954 экземпляра (цифра 1954 отсылает к году начала производства оригинальной Изетты), регулярные будут подешевле — от 16 000 евро. Грузовичок будет стоить около 18 500 евро, но на него заказы пока не принимаются. Зато можно забронировать «кабрик», но цена кусается — 33 333 евро! Для сравнения скажем, что швейцарский Microlino стоит от 14 990 евро.

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Немецкие коллеги сообщают, что ElectricBrands планирует продать в следующем году 5000 экзепляров Evetta, а ещё через пару лет выйти на объём продаж в 30 000 — 40 000 машин в год. Амбициозно, ничего не скажешь…

Германия электромобиль новинки

 

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