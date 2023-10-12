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  • Реквием по экзорцисту: представлен Hennessey Exorcist Camaro ZL1 Final Edition

Реквием по экзорцисту: представлен Hennessey Exorcist Camaro ZL1 Final Edition

12.10.2023 29 0 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance прощается в бензиновым масл-каром Chevrolet Camaro и представляет последнюю партию Final Edition купе Hennessey Exorcist Camaro ZL1, его выпустят тиражом 57 экземпляров.

Корпорация General Motors завершит выпуск спорткара Chevrolet Camaro шестого поколения в январе следующего года, заводская прощальная серия Collector’s Edition была представлена в июне, в ней будут в том числе 350 машин в топовом исполнении ZL1 c 6,2-литровым компрессорным LT4 V8 (659 л.с., 881 Нм). Седьмого поколения у Camaro не будет — во всяком случае, с ДВС, но в будущем, возможно, появится электрический преемник.

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С электромобилями тюнерам делать особенно нечего, поэтому для Hennessey Performance нынешний «шестой» Camaro, скорее всего, окажется последним. Версию Exorcist на базе топового Camaro ZL1 американское ателье впервые показало в 2017 году в преддверии дебюта Dodge Challenger SRT Demon — получилось, что Hennessey как бы изгоняет своим творением «демона». Dodge Challenger, к слову, будет снят с производства уже в этом году, его прощальной версией стал монструозный дрэговый SRT Demon 170 с максимальной отдачей в 1039 л.с. и 1281 Нм, но Hennessey утверждает, что Exorcist Camaro ZL1 Final Edition не хуже.

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Специалисты Hennessey снабдили LT4 V8 более производительным приводным нагнетателем, увеличенным интеркулером, новыми системами выпуска и выпуска, новыми топливными форсунками, модифицированными головками блока цилиндров с новыми распредвалами и новыми клапанами, улучшенной системой охлаждения и новой программой управления. В результате отдача выросла до 1014 л.с. и 1310 Нм. Коробка передач — джи-эмовский 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», вся мощность передаётся на задние колёса. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Exorcist Camaro ZL1 Final Edition разгоняется за 2,1, четверть мили (402 м) проходит за 9,57 с, максимальная скорость — 349 км/ч.

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Camaro первого поколения вышел на рынок в 1966 году, то есть в этом году модели исполнилось 57 лет — эта цифра отражена в тираже Hennessey Exorcist Camaro ZL1 Final Edition, каждый экземпляр получит номерную табличку на двигателе и памятную графику на кузове. Кроме того, в комплект входит оригинальный аэродинамический обвес от Hennessey и новые 19-дюймовые кованые колёса. За доплату можно заказать и другие доработки.

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