Renault 4 готовится к скорой премьере: кроссовер покажут на автосалоне в Париже

Продажи автомобилей марки Renault в Европе снижаются в течение последних четырёх лет. Так, по итогам 2021 года было реализовано 684 548 экземпляров, что на 16,2% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году падение на этом рынке продолжается: за первые семь месяцев клиенты купили 331 277 единиц, что на 20,8% меньше, чем в январе-июле предыдущего года.

Напомним, в начале прошлого года французская компания представила план развития всех своих брендов на ближайшие несколько лет. Согласно этой стратегии, сама марка Рено собирается до конца 2025 года представить сразу семь новых электромобилей, в этот список входит в том числе модель с возрождённым названием – Renault 4.



Классический Renault 4 (во Франции продавался под именем Renault 4L – Quatrelle) в прошлом году отметил 60-летие. В общей сложности в период с 1961-го по 1994 год с конвейера сошло свыше 8 млн экземпляров, так что «четвёрка» заслуженно считается одним из наиболее массовых автомобилей в Европе наряду с Volkswagen Beetle/Käfer, Citroen 2CV и классическим Mini.

Тизер концепта Renault 4

Теперь французский бренд намерен возродить Renault 4: автомобиль ожидаемо превратят в компактный электрический кроссовер, при этом в его внешности будут видны ретро-черты. Презентация новинки в статусе концепта пройдёт меньше чем через две недели, 17 октября, в рамках Парижского автосалона. Пока что компания показала лишь несколько тизеров шоу-кара «четвёрки».



Судя по снимкам и короткому видео, концептуальный SUV снабдили камерами вместо боковых зеркал, колёсами большого диаметра, а также внедорожными атрибутами вроде защиты боковых порогов, багажника на крыше, расширенных квадратных колёсных арок – всё это, очевидно, получит только «экспедиционный» концепт.



Тизер концепта Renault 4

Можно предположить, что по габаритам новый электрический SUV будет похож на выпускаемый в Румынии Dacia Duster (его длина – 4341 мм, ширина – 1804 мм, высота – 1692 мм; колёсная база равна 2674 мм). Отметим, у оригинального Renault 4 длина составляла всего 3663 мм.



Серийная версия модели, вероятно, может получить светодиодную головную оптику, при этом фары будут соединены с заглушкой на месте традиционной решётки радиатора. В центре этого единого элемента с окантовкой виден новый логотип Renault. Корму концепта Renault 4 украсили светодиодными задними фонарями в виде трёх вертикально расположенных отдельных элементов (одна из отсылок к оригинальной «четвёрке»).



Официальной информации о технике будущей «четвёрки» пока нет. Ожидается, что производство серийного нового Renault 4 стартует ближе к концу 2024 года, а до дилеров компактный кроссовер доберётся в начале 2025 года.

