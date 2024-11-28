Renault готовит Clio следующего поколения: новое изображение

Замаскированные прототипы хэтчбека шестой генерации уже успели попасться в объективы фотошпионов. Премьера новинки пройдёт в конце 2025 года.

Renault Clio, выпускаемый с 1990 года, по-прежнему остаётся одной из самых востребованных моделей бренда. За прошедшие годы автомобиль успел четырежды сменить генерацию. Пятидверка актуального пятого поколения появилась в 2019-м, а рестайлинг эта модель пережила весной прошлого года. Показатели у актуальной модели весьма неплохие: по данным JATO Dynamics, за первые десять месяцев текущего года европейцы купили 178 902 экземпляра, что на 9% больше, чем годом ранее.

На фото: актуальный хэтчбек Renault Clio

Сейчас компания продолжает заниматься разработкой Renault Clio шестого поколения. Ранее в компании думали остановиться на пятом, однако позже решили продлить жизнь модели на ещё одну генерацию, после которой нишу, вероятно, займёт дебютировавший в феврале текущего года элекрокар Renault 5.

Ранее замаскированные прототипы хэтчбека шестой генерации уже попадались в объективы фотошпионов, однако французский производитель пока продолжает сохранять интригу и держит детали экстерьера Clio в секрете. Свой новый вариант потенциальной внешности хэтчбека предлагает дизайнер испанского издания Motor.es.

Ожидается, что хэтчбек новой генерации окажется немного длиннее и ниже по сравнению с нынешним вариантом (ширина, скорее всего, останется прежней), ожидается, что это положительно скажется на аэродинамике. Отметим, габаритная длина актуального Renault Clio равна 4053 мм, ширина – 1798 мм, а высота – 1440 мм; расстояние между осями составляет 2583 мм.

Рендер Renault Clio шестого поколения

Если верить рендеру, оформление передней части будущего Renault Clio может заметно измениться по сравнению с актуальной версией хэтчбека. Художник нарисовал пятидверке более узкие фары упрощённой формы, небольшую шестиугольную радиаторную решётку с рисунком в виде сетки чёрного цвета с логотипом в виде ромба по центру, крупные центральный и пару боковых воздухозаборников с узором в более мелкую сетку, причём последние напоминают аналогичный элемент у концепта Renault Embleme.

В салон прототипов фотошпионы пока не заглянули. Ожидается, что у серийного «шестого» Renault Clio на передней панели будет горизонтально расположенное табло, объединяющее пару дисплеев – виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Селектор автоматической коробки передач, вероятно, будет находиться на рулевой колонке с правой стороны.

На фото: салон актуального Renault Clio

По предварительным данным, в гамме нового Clio не найдётся места для дизеля, в неё войдут работающие в составе мягкогибридных установок бензиновые моторы TCe объёмом 1,2 литра мощностью 115, 120 и 140 л.с., а также у модели, вероятно, будет гибрид E-Tech со 160-сильным двигателем TCe объёмом 1,8 литра (дебютировал на Dacia Bigster). Ожидается, что следующий Renault Clio будет представлен примерно через год, а в продажу на европейском рынке поступит в начале 2026-го.