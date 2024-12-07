Renault Logan стал самым популярным французским автомобилем с пробегом

По данным платформы, лидером по спросу среди французских марок стал Renault: его доля составила 66,9%. На втором месте – Peugeot с 20,9%, а на третьем – Citroen с 11,7%. По количеству объявлений лидирует также Renault с долей 67% от общего количества предложений французских автомобилей.
На первом месте по спросу среди моделей оказался Renault Logan, на долю которого пришлось 24% от спроса. На втором месте – Renault Duster, получивший 10,3%. Третью строку заняла еще одна модель этого бренда – Megane с 6,5%. На четвертой позиции – Peugeot 308 с 4,9%. Замыкает топ-5 лидеров Citroen C4, доля которого составила 4,4%.
По количеству объявлений лидирует Renault Logan: он получил долю в 18,9% от предложения. На втором месте – Renault Duster (11,3%), на третьем – Renault Megane (6,2%).
Французские автомобили наряду с немецкими исторически находятся в топе популярности у россиян. По данным агентства «Автостат Инфо», на начало второго полугодия в России насчитывалось 2,6 млн французских легковых автомобилей, а их доля в общем числе стоящих на учёте авто составила 5,8%. И, если судить по спросу на них, интерес к транспортным средствам из этой страны по-прежнему сохраняется. Выбрать оптимальный вариант из большого числа объявлений поможет функция онлайн-показа. Она позволяет увидеть реальное состояние автомобиля, не выходя из дома, и сократить время поиска.
Топ-10 французских авто с пробегом по доле в спросе, январь-октябрь 2024 г., Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Renault
|Logan
|24,0%
|Renault
|Duster
|10,3%
|Renault
|Megane
|6,5%
|Peugeot
|308
|4,9%
|Citroen
|C4
|4,4%
|Renault
|Sandero
|4,0%
|Renault
|Sandero Stepway
|3,7%
|Peugeot
|206
|3,1%
|Renault
|Kaptur
|3,1%
|Renault
|Symbol
|2,1%
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