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  • Renault Master E-Tech получил новую батарею: теперь более 200 км на одной зарядке

Renault Master E-Tech получил новую батарею: теперь более 200 км на одной зарядке

19.07.2022 33 0 0

Электрическая версия французского фургона слегка подтянулась по техническим характеристикам к лидерам верхнего сегмента LCV, ёмкость батареи на всех модификациях увеличена с 33 до 52 кВт·ч.

 

Нынешний Renault Master третьего поколения выпускается с 2010 года, последний рестайлинг модель пережила в 2019 году, электрическая версия появилась в гамме в 2017-м — тогда она называлась Renault Master Z.E., а теперь Renault Master E-Tech. На этой неделе пресс-служба Renault сообщила, что электрический Master с начала осени будет снабжаться новой, более ёмкой батареей во всех модификациях (фургон, шасси с кабиной, шасси с кабиной и платформой для надстройки): было 33 кВт·ч, стало 52 кВт·ч. Батарея у Мастера размещена под полом кабины, сразу за электромотором.

Новый литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор состоит из 192 ячеек и весит 350 кг, рабочее напряжение — 348 В. Максимальная мощность зарядки постоянным током невысокая, 22 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за полтора часа, с 0 до 80% — за три часа. Полная зарядка переменным током на мощности 7,4 кВт займёт долгие 8,5 часов.

Единственный синхронных электромотор на передней оси прежний, он выдаёт максимальные 57 кВт (77,5 л.с.) и 210 Нм. Динамические характеристики, очевидно, скромные, компания Renault их даже не публикует. Зато ключевая характеристика — запас хода на одной зарядке — со сменой батареи улучшилась почти на 70%, а именно со 120 до 208 км по циклу WLTP у самой легковесной модификации.

Renault Master E-Tech предлагается с двумя вариантами колёсной базы — 3682 либо 4332 мм, габаритная длина варьируется в диапазоне от 5575 до 6320 мм, грузоподъёмность — от 1308 до 1664 мм, снаряженная масса — от 1836 до 2192 кг. Максимальная вместимость цельнометаллического фургона с длинной базой — 13 кубометров. Буксировка прицепа не предусмотрена.

Для сравнения приведём актуальные цифры дальнобойности главных конкурентов, указанные на потребительских сайтах производителей: Fiat E-Ducato и его клоны из корпорации Stellantis могут проехать на одной зарядке до 370 км по циклу WLTP, Ford E-Transit — 317 км, Mercedes-Benz eSprinter — 158 км, VW e-Crafter/MAN eTGE — 115 км. В общем, обновлённый Renault Master E-Tech оказался в середнячках.

Статистики продаж электрических версий в открытом доступе нет, а в целом Renault Master, несмотря на солидный возраст и скромный рейтинг активной безопасности Euro NCAP, продаётся в Европе неплохо: по данным аналитического агентства Statista, в 2021 году он разошёлся тиражом 84 998 шт. — это четвёртое место в классе полноразмерных LCV. Первое место занял Mercedes-Benz Sprinter (продано 116 387 шт.), второе — Ford Transit (91 550 шт.), третье — Fiat Ducato (87 098 шт.), пятое — рамный Iveco Daily (73 266 шт.).

В прошлом году Renault представила три водородные конверсии на базе Master E-Tech, у них батарея ёмкостью 33 кВт·ч используется в качестве буферной. Получат ли водородные модификации новую батарею, пока неизвестно.

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