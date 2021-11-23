Renault тестирует Kadjar E-Tech: гибридный кроссовер проехался на камеру

Паркетник французской марки скоро сменит поколение. Ожидается, что новинка выйдет на европейский рынок в 2022 году, а подключаемый гибрид — в 2024-ом.

Кроссовер Renault Kadjar вышел на старосветский рынок в 2015 году, а рестайлинг эта модель пережила в 2018-ом. За «ковидный» 2020 год европейские дилеры продали 63 685 единиц, что на 42% меньше, чем годом ранее. В текущем году, несмотря на восстановление рынка в целом после кризиса, у французского паркетника по-прежнему «минус»: за январь-сентябрь клиенты купили всего 27 067 экземпляров, что на 45% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.



На фото: Renault Kadjar E-Tech Hybrid

Сейчас компания готовит Kadjar следующего поколения. Ранее мы уже публиковали фотографии прототипа будущего кроссовера, но тогда в объективы фотошпионов попался «обычный» SUV французского бренда. Теперь же пришла очередь гибридной версии новинки: её недавно заметили на дорогах в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



Судя по фотографиям, у гибрида Kadjar E-Tech будет радиаторная решётка с иным – сетчатым – узором, не такая, как у «просто» Kadjar, которому достались вертикальные линии. Ещё модель получила головную оптику с L-образными светодиодными секциями, кстати, раньше подобное оформление у моделей марки не встречалось. Несмотря на то, что маскировочной плёнки по-прежнему много, теперь лучше видно диодные «отростки» фар. Воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть бампера, такой же, как у «обычного» кроссовера – с вертикальными тонкими плашками.



На фото показалась и корма. У Renault Kadjar нового поколения багажная дверь окажется более рельефной благодаря тому, что на ней появится выштамповка под номерной знак; напомним, у актуального кроссовера эта табличка размещается на заднем бампере. Форму фонарей пока не видно, не исключено, что они по-прежнему будут «заплывать» на пятую дверь.

Снимков интерьера Kadjar следующей генерации фотошпионы пока по-прежнему так и не сделали. Скорее всего, в салоне появится виртуальная приборная панель, а также информационно-развлекательная система получит более крупный сенсорный экран (у актуального паркетника семидюймовый тачскрин).



Ожидается, что у Renault Kadjar следующего поколения будет несколько гибридных версий: так называемый «мягкий гибрид», где двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском, «обычный» гидрид и подключаемый гибрид, батарею которого можно подзарядить от сети. По данным издания, Kadjar E-Tech Hybrid оснащается установкой, в составе которой будет новый двигатель TCe объёмом 1,2 литра. По предварительным данным, мощность установки составит 200 л.с. В моторной линейке, вероятно, будет 1.3 TCe, а вот дизелей ждать не стоит. Привод – передний или полный.



Подключаемый гибрид, скорее всего, появится на рынке в 2024-ом, тогда как «обычный» Renault Kadjar нового поколения стоит ждать уже в следующем году: вероятно, презентация новинки пройдёт весной, а в продажу он поступит во второй половине 2022-го.

Отметим, Kadjar является «родственником» Nissan Qashqai. У «японца» дела на европейском рынке идут лучше: в течение прошлого года было реализовано 135 829 экземпляров, что почти на 38% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году у модели пока тоже «минус»: за январь-сентябрь клиенты купили 85 985 машин, что лишь на 14,1% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.

