Решения ЛУКОЙЛ для повышения эффективности промышленных предприятий

ЛУКОЙЛ представил комплекс высокоэффективных масел и смазок для горнодобывающих предприятий в рамках крупнейшей отраслевой международной выставки «Уголь России и Майнинг 2023».

Более десяти популярных смазочных материалов ЛУКОЙЛ представлены на стенде Компании. В их числе – всесезонное полусинтетическое моторное масло линейки LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 для высоконагруженных дизельных двигателей строительной и карьерной техники. Преимуществом этого продукта являются высокие эксплуатационные и защитные свойства, обеспечивающие надежную работу техники, требующей увеличенного интервала замены, в тяжелых условиях. Такие свойства достигнуты благодаря уникальному сочетанию синтетических и минеральных базовых компонентов с высокоэффективным пакетом присадок собственного производства Компании.

Индустриальные продукты представлены синтетическим редукторным маслом ЛУКОЙЛ СТИЛО SYNTH 680 с длительным сроком службы для применения в закрытых механизмах и редукторах мотор-колес, работающих при высоких нагрузках и температурах; гидравлическим маслом для экстремально низких температур ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР XLT 32, включая пожаробезопасную серию жидкостей ГЕЙЗЕР типа HFAE для горношахтного оборудования, обладающую отличными антикоррозионными и смазывающими свойствами.

Также посетители стенда могут познакомиться с широким ассортиментом смазок, в числе которых – одна из самых востребованных серий специальных комплексных алюминиевых смазкок ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG HD, отвечающая требованиям P&H 520 и успешно применяемая для зубчатых передач и карьерного оборудования, а также получить консультации специалистов Компании по сервисным решениям, направленным на снижение издержек на техническое обслуживание оборудования и транспорта предприятий.

Импортозамещающие смазочные материалы ЛУКОЙЛ для обслуживания спецтехники и оборудования, представленные на экспозиции, наилучшим образом отвечают актуальным потребностям индустрии и производителей техники.

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