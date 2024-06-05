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  • Рестайлинговый BMW 1 Series объявлен новым поколением: без механики и буквы i

Рестайлинговый BMW 1 Series объявлен новым поколением: без механики и буквы i

05.06.2024 597 0 0

«Единичка» преобразилась снаружи и внутри, но сохранила прежнюю платформу. На выбор предложат бензиновые или дизельные версии. В продажу модель поступит осенью.

Хэтчбек BMW 1 Series третьего поколения с заводским индексом F40 дебютировал в 2019 году. В Европе дела у самой доступной модели марки идут достаточно неплохо: согласно статистике Dataforce, в 2023-м там было реализовано 86 585 автомобилей (+30%) – это второе место в личном зачете BMW (лидирует кроссовер X1, его результат – 89 938 шт., +32%). Семейство Audi A3 впереди (124 444 шт., +18%), зато «единичка» обогнала Mercedes-Benz A-Class (83 108 шт., -10%). И вот представлен преобразившийся хэтч. Любопытно, что баварцы такой автомобиль считают следующим, четвертым поколением с индексом F70. Хотя это все же рестайлинг, пусть и достаточно масштабный.

Было — стало

В основе хэтчбека лежит прежняя переднеприводная платформа. При этом объявлено, что была повышена жесткость конструкции кузова и перенастроена подвеска. В длину BMW 1 Series прибавил 42 мм: этот показатель теперь равен 4361 мм. Колесная база – те же 2670 мм, что и у предшественника. Объем багажника все так же варьируется от 380 до 1200 литров (за исключением версий с индексом 120: от 300 до 1135 литров).

Базовый новый BMW 120
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Базовый новый BMW 120
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Базовый новый BMW 120
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Компакт обрел новые бамперы и оптику (за доплату доступны матричные фары). От крупных и четко выраженных «ноздрей» отказались – радиаторная решетка вытянулась. А выставленные напоказ патрубки выпускной системы остались только у «заряженной» M-версии. Кроме того, «единичка» будет доступна с двухцветной окраской (крыша может быть выполнена в черном).

Базовый новый BMW 120

В салоне установили табло – как у остальных последних моделей BMW. Мультимедиа работает на базе операционной системы нового поколения. Кожаная отделка не предусмотрена – только имитация. В списке стандартного оборудования значатся климат-контроль, ассистент парковки, системы автоторможения и слежения за разметкой. Дорогим вариантам положены панорамная крыша, проекционный дисплей, беспроводная зарядка и расширенный комплекс электронных ассистентов. Среди опций — спортивный M-пакет.

BMW 120 с пакетом M Sport
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BMW 120 с пакетом M Sport
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BMW 120 с пакетом M Sport
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На данный момент свежий хэтчбек BMW 1 Series представлен с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями на выбор. Причем, как и предполагалось, в обозначении бензиновых исполнений моделей BMW новой генерации больше не используется буква i – ее оставили для электрокаров (дизельные машины по-прежнему обозначаются литерой d). Механики в Европе нет: все исполнения укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой Steptronic с двумя сцеплениями.

Базовый BMW 120
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Базовый BMW 120
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BMW 120 с пакетом M Sport
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BMW 120 с пакетом M Sport
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Базовая пятидверка сейчас называется BMW 120, она имеет турботройку 1.5 и 48-вольтовый стартер-генератор: такой хэтч выдает 170 л.с., первую «сотню» он наберет за 7,8 секунды. Дизельные версии – BMW 118d и BMW 120d, при этом старшая модификация тоже получила 48-вольтовый довесок. Четырехцилиндровый турбодизель 2.0 первого варианта выдает 150 л.с., второго – 163 л.с.; время разгона до 100 км/ч – 8,3 и 7,9 секунды соответственно. 

BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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BMW M135 xDrive
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На вершине гаммы – полноприводный бензиновый BMW M135 xDrive с 300-сильной турбочетверкой 2.0 и адаптивным M-шасси. Этот хэтч наберет первую «сотню» за 4,9 секунды. Позже должны появиться более скромный BMW 116 и полноприводный BMW 123 xDrive.

В Европе уже открыт прием заказов на новый BMW 1 Series, но «живые» продажи стартуют осенью. В Германии, например, бензиновый хэтчбек стоит от 37 900 евро, дизельный – от 38 200 евро. А BMW M135 xDrive обойдется минимум в 56 200 евро.

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