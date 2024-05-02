BMW уберёт букву «i» из обозначения бензиновых моделей и закрепит за электромобилями

Компания BMW пытается заново структурировать обозначение своих моделей, чтобы избежать путаницы между их «углеводородными» и электрическими версиями, которым придётся ещё довольно долго сосуществовать.

Буква «i», означающая injection, появилась в обозначении бензиновых моделей BMW в 1970-х в связи с внедрением впрыска топлива, сначала механического, затем электронного — таким образом, можно было отличить впрысковую версию мотора от карбюраторной. К 1990-м карбюраторные моторы исчезли из производственной гаммы BMW, но буква «i» как отличительный признак бензиновых впрысковых моторов уцелела и дожила до наших дней.

В прошлом десятилетии буква «i» обрела в компании BMW новый смысл: её присвоили передовым электрифицированным моделями — хэтчбеку BMW i3 и спорткару BMW i8. Напомним, что хэтчбек BMW i3 предлагался как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками, спорткар BMW i8 был только гибридным. Обе эти модели уже сняты с производства, и сегодня буква «i» перед цифровым индексом закрепилась за электрическими моделями BMW. Современный BMW i3 — это электрическая версия удлинённого седана 3 серии для китайского рынка, полное наименование этой модели довольно громоздкое — BMW i3 eDrive35L.

Гибридные модели BMW сегодня помечены буквой «e»: например, BMW 330е с задним приводом и BMW 330e xDrive с полным приводом. Дизельные версии по-прежнему помечены буквой «d»: например, BMW 318d с задним приводом или M340d xDrive с полным приводом, большая буква «M» в последнем случае указывает на принадлежность модели к спортивной линейке от BMW M GmbH.

Разнообразие шильдиков обозначения модификаций на примере современной BMW 3 серии 1 / 5 Разнообразие шильдиков обозначения модификаций на примере современной BMW 3 серии 2 / 5 Разнообразие шильдиков обозначения модификаций на примере современной BMW 3 серии 3 / 5 Разнообразие шильдиков обозначения модификаций на примере современной BMW 3 серии 4 / 5 Разнообразие шильдиков обозначения модификаций на примере современной BMW 3 серии 5 / 5

На днях интернет-ресурс BMWblog со ссылкой на старшего вице-президента BMW Бернда Кёрбера сообщил, что уже в этом году компания BMW начнёт постепенно изымать букву «i» из обозначения бензиновых моделей и оставит её только электромобилям. Так, новый BMW X3, премьера которого состоится в ближайшее время, выйдет на рынок уже без буквы «i» у бензиновых версий, а электрические будут обозначаться буквой «i» в комбинации с трёхзначным цифровым индексом — например, BMW iX330.

По данным немецкого журнала auto motor und sport, ещё в прошлом году компания BMW запатентовала целый ворох новых индексов для своих будущих моделей, а именно i120, i130, i140, i320, i330, i340, M350, i420, i430, i450, i530, i550, i740, i750, i760, iX120, iX130, iX220, iX230, iX240, iX330, iX340, iX350, X420, ix430, iX440, X540, X550, X560, iX540, iX550, iX560, X640, X650, iX640, iX650, iX660, X740, X750, X760, iX740, iX750, iX760. Трёхзначный цифровой индекс во всех случаях не имеет технической подоплёки, вроде указания мощности электромоторов или рабочего объёма ДВС, а лишь обозначает место конкретной версии в модельной иерархии — чем больше цифра, тем модель круче и мощнее. Спортивные «эмки» сохранят укороченные цифровые индексы: например, BMW X3 M50.

В результате реформы индексов обозначение моделей BMW должно стать более лаконичным и единообразным, при этом пока непонятно, сохранится ли существующее обозначение дизельных и гибридных версий буквами «d» и «e» соответственно и избавятся ли гибриды от громоздких шильдиков «electrified by i».

Добавим, что компания Mercedes-Benz тоже хочет по-новому обозначать свои «электрички», но пока не решила, как именно: долгожданный электрический Mercedes-Benz G-класса был представлен на прошлой неделе с громоздки индексом G 580 with EQ Technology.

