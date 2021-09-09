Не так давно в Сети появились новые шпионские фотографии обновлённого седана, на основании которых мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Седан Веста производится с 25 сентября 2015 года, он стал серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Москве. Получается, что на конвейере модель уже почти шесть лет, и за это время существенных обновлений не было. Однако уже скоро Веста должна заметно преобразиться, в том числе и внешне. Судя по шпионским фотографиям, опубликованная ранее информация об установке на российский автомобиль передней оптики от нового Логана не подтверждается, так как капот останется прежним, а новые фары к нему не подойдут. Скорее всего, не изменятся и передние крылья, но фары всё-таки будут новыми: они станут более узкими и получат светодиодную начинку, также через них может частично пройти фирменный хромированный молдинг. Сам молдинг получит немного иную форму с большим количеством углов.

Характерные выштамповки на дверях останутся, да и в целом сбоку седан практически не изменится. А вот сзади новую Весту будет легко узнать по новым светодиодным фонарям, заужающимся к центру. Кроме того, ниша номерного знака будет располагаться чуть выше и, скорее всего, лишится отдельной декоративной накладки над ней. Рестайлинговая модель получит новую антенну, выполненную в виде плавника и закреплённую в задней части крыши.

Заметные изменения произойдут в интерьере: Веста получит переработанную переднюю панель, на которую установят большой вертикальный экран мультимедийной системы. Кроме того, автомобиль обзаведётся полностью электронной приборной панелью, которая, вероятно, будет доступна только в дорогих комплектациях. Также появится новый руль и блок климат-контроля от Renault Arkana. Что же касается моторов, то Веста может получить доработанный мотор 1.8, мощность которого вырастет до 136 л.с. (сейчас он развивает 122 л.с. и 170 Нм крутящего момента).

Премьера рестайлинговой Весты должна состояться в следующем году.

Нынешний седан Lada Vesta 1 / 3 Нынешний седан Lada Vesta 2 / 3 Нынешний седан Lada Vesta 3 / 3

Сегодня нынешний седан можно приобрести за 783 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Есть также 113-сильная версия с вариатором, её минимальный ценник составляет 913 900 рублей. Вышеупомянутый 1,8-литровый мотор устанавливается только на вседорожную модификацию Vesta Cross, такой автомобиль с «механикой» обойдётся минимум в 956 900 руб. Самый же дорогой вариант седана с приставкой Sport оснащается 145-сильным двигателем 1.8 и оценивается в 1 209 900 рублей в стартовой комплектации Luxe.

Кстати, по итогам продаж в августе 2021 года Веста заняла первую строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.