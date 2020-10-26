Рестайлинг принёс кросс-хэтчу Kia Rio новое имя в России. Дорожный просвет больше не стал

Российский офис Kia распространил первые изображения модернизированной «пятидверки» Рио. Из характеристик пока объявлен только дорожный просвет, впрочем, остальное мы уже знаем, благодаря опубликованному ранее обновленному ОТТС.

В актуальном поколении Kia Rio в России не бывает в виде стандартного хэтчбека – у нас представлена только «внедорожная» пятидверная версия. И такой «кроссовер» пользуется спросом: если при его запуске в конце 2017-го компания рассчитывала на долю в 30% в структуре продаж модели, то в этом году на кросс-хэтч приходится уже 50% от всех реализованных Рио. «Четырехдверка» обновилась в сентябре, теперь же пришла очередь «пятидверки». Причем после рестайлинга кросс-хэтчбек сменил имя: теперь Rio X, а не Rio X-Line.

Как и седан, хэтч получил фары с «клыками» (в дорогих комплектациях в них встроены светодиодные дневные ходовые огни), верхняя и нижняя решетки стали крупнее. Еще у Kia Rio X новые бамперы с «жабрами»: противотуманки разнесли по бокам переднего бампера, противотуманный фонарь добавлен и на корме. Салон пока не засветили, но внутри, скорее всего, обновок меньше (так же Kia поступила и с четырехдверным Rio) –иные материалы отделки да мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (у дорестайлингового хэтчбека 7-дюймовый планшет) и возможностью беспроводного подключения смартфонов к Apple CarPlay и Android Auto.



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Из характеристик назван лишь дорожный просвет – он по-прежнему «достигает 195 мм». То есть, видимо, как и в случае с дореформенным Rio X-Line, это касается только топ-версии Rio X с 16-дюймовыми дисками, а в вариантах попроще (с 15-дюймовыми дисками) этот показатель составляет 190 мм. К слову, заявленный дорожный просвет Lada Xray Cross – 215 мм. Хотя кросс-хэтч Kia начинал свою карьеру и вовсе со 170 мм (до 190/195 мм просвет увеличили в 2019-м).



Салон обновленного седана Kia Rio

Между тем еще в сентябре в базе Росстандарта было обнаружено обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «пятидверку» корейской марки. Согласно документу, новый обвес сделал Rio X на 35 мм длиннее предшественника – теперь 4275 мм. Двигатели прежние, их кросс-хэтч делит с седаном: бензиновые «атмосферники» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Полный привод хэтчбеку не положен – только передний.



Дореформенный Kia Rio X-Line 1 / 3 Дореформенный Kia Rio X-Line 2 / 3 Дореформенный Kia Rio X-Line 3 / 3

Дата старта продаж Kia Rio X не объявлена, как и цены. Очевидно, рестайлинговый хэтчбек выйдет на российский рынок в ближайшее время. Дореформенный Rio X-Line сегодня стоит от 939 900 до 1 189 900 рублей. Обновленный седан обойдется в 814 900 – 1 169 900 рублей.



Кстати, Kolesa.ru уже испытал модернизированный четырехдверный Kia Rio, все подробности – в нашем материале.