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  • Рестайлинг принёс кросс-хэтчу Kia Rio новое имя в России. Дорожный просвет больше не стал

Рестайлинг принёс кросс-хэтчу Kia Rio новое имя в России. Дорожный просвет больше не стал

26.10.2020 574 0 0

Российский офис Kia распространил первые изображения модернизированной «пятидверки» Рио. Из характеристик пока объявлен только дорожный просвет, впрочем, остальное мы уже знаем, благодаря опубликованному ранее обновленному ОТТС.

 

В актуальном поколении Kia Rio в России не бывает в виде стандартного хэтчбека – у нас представлена только «внедорожная» пятидверная версия. И такой «кроссовер» пользуется спросом: если при его запуске в конце 2017-го компания рассчитывала на долю в 30% в структуре продаж модели, то в этом году на кросс-хэтч приходится уже 50% от всех реализованных Рио. «Четырехдверка» обновилась в сентябре, теперь же пришла очередь «пятидверки». Причем после рестайлинга кросс-хэтчбек сменил имя: теперь Rio X, а не Rio X-Line.

Как и седан, хэтч получил фары с «клыками» (в дорогих комплектациях в них встроены светодиодные дневные ходовые огни), верхняя и нижняя решетки стали крупнее. Еще у Kia Rio X новые бамперы с «жабрами»: противотуманки разнесли по бокам переднего бампера, противотуманный фонарь добавлен и на корме. Салон пока не засветили, но внутри, скорее всего, обновок меньше (так же Kia поступила и с четырехдверным Rio) –иные материалы отделки да мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (у дорестайлингового хэтчбека 7-дюймовый планшет) и возможностью беспроводного подключения смартфонов к Apple CarPlay и Android Auto.

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Из характеристик назван лишь дорожный просвет – он по-прежнему «достигает 195 мм». То есть, видимо, как и в случае с дореформенным Rio X-Line, это касается только топ-версии Rio X с 16-дюймовыми дисками, а в вариантах попроще (с 15-дюймовыми дисками) этот показатель составляет 190 мм. К слову, заявленный дорожный просвет Lada Xray Cross – 215 мм. Хотя кросс-хэтч Kia начинал свою карьеру и вовсе со 170 мм (до 190/195 мм просвет увеличили в 2019-м).

Салон обновленного седана Kia Rio

Между тем еще в сентябре в базе Росстандарта было обнаружено обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «пятидверку» корейской марки. Согласно документу, новый обвес сделал Rio X на 35 мм длиннее предшественника – теперь 4275 мм. Двигатели прежние, их кросс-хэтч делит с седаном: бензиновые «атмосферники» 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора все так же сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Полный привод хэтчбеку не положен – только передний.

Дореформенный Kia Rio X-Line
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Дореформенный Kia Rio X-Line
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Дореформенный Kia Rio X-Line
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Дата старта продаж Kia Rio X не объявлена, как и цены. Очевидно, рестайлинговый хэтчбек выйдет на российский рынок в ближайшее время. Дореформенный Rio X-Line сегодня стоит от 939 900 до 1 189 900 рублей. Обновленный седан обойдется в 814 900 – 1 169 900 рублей.

Кстати, Kolesa.ru уже испытал модернизированный четырехдверный Kia Rio, все подробности – в нашем материале.

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