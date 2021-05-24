В минувшую субботу, 22 мая, в Санкт-Петербурге более 30 ретроавтомобилей приняли участие в ралли «Ленинград». Любители ретроклассики собрались возле Манежной площади на набережной Фонтанки и стали настоящим украшением SPbTransportFest, а после отправились в увлекательное путешествие с элементами квеста по красивым местам северной столицы.

Партнерский материал

Субботние мероприятия открыл парад ретротехники, в котором приняли участие и экипажи ралли. Вместе с двумястами историческими автомобилями, грузовиками, автобусами и троллейбусами они проехались по центральным улицам города от Мичманской улицы до Инженерной. Затем автомобили обосновались на набережной реки Фонтанки у памятника Чижику-Пыжику, где жители и гости города смогли полюбоваться на десятки ретроавтомобилей, ставших украшением фестиваля. В 16:00 для участников ралли «Ленинград» начались административные проверки, экипажи подготовились к старту, и в 18:30 стартовый створ преодолел 31 автомобиль. Экипажи отправились выполнять непростые квестовые задания организаторов, а шпионская тема ралли в этом году заставила немало поломать голову.



В ходе ралли участники посетили Морской порт, где побывали в гостях у Морячка, разгадывали шифр и делали забавные селфи. Потом на Благовещенском мосту участников встречала Аллочка и предлагала сделать памятные фото на фоне Санкт-Петербурга. В Никольских рядах участникам для успешного прохождения квеста дальше требовалось продемонстрировать навыки управления автомобилем, хотя фигурное вождение поддавалось сегодня не каждому и стаканчики то и дело гибли под колесами ретромобилей. Помимо этого участникам надо было пройти испытания на меткость и память. За выполнением заданий организаторов время пролетало незаметно, и вот уже ближе к полуночи участники финишировали в креативном пространстве Никольские ряды.

Пока участники делились впечатлениями в Hard Rock Cafe, судьи подсчитывали результаты. И по итогам ралли первое место в абсолютном зачете досталось экипажу Константина Бакея и Екатерины Исаковой на автомобиле ГАЗ-24, выступающему в классе «Олдтаймер». Серебряными призерами абсолютного зачета стала чета Антоновых: Кирилл и Ксения на ГАЗ-21 лишь немного уступили лидерам. На третьем месте абсолюта – Максим Чистяков и Матвей Раммо на гражданском гоночном Mercedes sl 280.

«Мы не первый год участвуем в ралли "Ленинград", но ни разу у нас не получалось выиграть. Мы даже в заявке написали, что наш экипаж – бессменный участник гонки, и ехали сегодня, особо ни на что не надеясь. Секрет победы – слаженная команда и здоровая психика. Я слушал штурмана, ехал прямо и приехал на первое место! У организаторов все получилось как нельзя лучше, гонка была лаконичнее некуда. Порт и Канонерский остров были великолепны. Мы надеемся, что еще не раз поучаствуем в гонке. И огромное спасибо Александру Терентьеву», – поделился с организаторами экипаж победителей Константина Бакея и Екатерины Исаковой.



Кирилл Антонов с супругой рассказали, что Канонерский остров также покорил их сердца.



«Канонерский остров сегодня был очень живописной локацией, а соловьи добавили романтики. Несмотря на то, что это была самая напряженная часть ралли, нам удалось послушать их пение. Самое сложное было – сохранять спокойствие в экипаже, но ничего, нам удалось потом собраться и выкрутиться. Атмосфера классная, гонка получилась спортивно-развлекательная, и нам кажется, что это самый удобный формат, веселый, добрый, и мы надеемся, что участников с каждый годом будет все больше и больше», – прокомментировала чета Антоновых.

«К удивлению, нам сегодня удалось занять третье почетное место. Секрет нашего успеха – слабоумие и отвага. Мы вообще считали, что ралли состоится в воскресенье, и чуть не пропустили мероприятие. Мы действительно соответствуем тем героям, в образе которых мы сегодня на ралли "Ленинград" – двум приятелям, сбежавшим из психушки из лучшего, по нашему мнению, фильма ХХ века "Достучаться до небес". Мы искренне и по-настоящему вошли в роль и получили приз за лучшую инсценировку», – рассказали Максим Чистяков и Матвей Раммо.

В классе «Янгтаймер» лидером по итогам ралли стали Святослав и Надежда Александровы, которые участвовали на ВАЗ-2105 ВФТС.

В этом году организаторы ралли совместно с партнером Евросиб-MINI предоставили специальные условия для поклонников марки, и в ралли «Ленинград» приняли участие девять автомобилей MINI. Первое место в данном классе досталось экипажу Елены Лашагиной и Юрия Фролова.

Красота автомобилей, захватывающие задания, яркие пинап-модели и невероятная атмосфера – очередное ралли «Ленинград» успешно завершилось. Награждение участников прошло в Hard Rock Cafe, и победители получили заветные кубки и дипломы. Это ралли в нынешнем году вошло в серию мероприятий, посвященных дню города, и традиционно входит в спортивную программу Петербургского международного экономического форума.