Rhino RR01: недорогой литовский кит-кар с мотором Audi V10 в виде опции

Молодая команда Rhino Racing из литовского города Каунас представила прототип среднемоторного суперкара собственной разработки, который будет поставляться в виде комплекта для самостоятельной сборки. Начат приём предзаказов, первые клиенты получат свои коробки с деталями летом следующего года.

Жанр кит-каров (так называют автомобили для самостоятельной сборки) считается увядающим из-за сложности допуска таких машин на дороги общего пользования, но в США и Великобритании кит-кары пока ещё можно зарегистрировать как дорожные — на эти рынки в первую очередь и рассчитывает литовская команда Rhino Racing, хотя, разумеется, любой желающий может приобрести их машину исключительно для трекового использования.

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Rhino Racing — это небольшой коллектив молодых энтузиастов без опыта работы в автопроме. Главный инженер Вейас Паярскас тем не менее прежде занимался конструированием яхт, необходимые знания по части автомобильного инжиниринга он получил самостоятельно, изучая специальную литературу и просматривая ролики на YouTube.



В основе Rhino RR01 лижет пространственный каркас из алюминиевых труб, наружные панели изготовлены и стеклопластика, подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Габаритная длина Rhino RR01 — 4310 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1135 мм, колёсная база — 2540 мм. Прототип весит около тонны, но серийная машина будет на 270 кг легче после оптимизации конструкции. Салон оформлен предельно просто, многофункциональный штурвал со встроенным щитком приборов Rhino Racing разработала самостоятельно.



Владельцем Rhino RR01 можно стать всего за 25 000 евро (без налогов), но это будет не полноценный автомобиль, а всего лишь заготовка — кузов и шасси с регулируемыми амортизаторами Nitron R3. В теории к такой заготовке можно приладить любой силовой агрегат на свой страх и риск.



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За доплату в 27 500 евро в дополнение к «голым» шасси и кузову покупатель получит мощные тормоза AP Racing диаметром 362 мм с 6-поршневыми суппортами, 19-дюймовые колёса с шинами Toyo Proxes, педальный узел Tilton 600, систему охлаждения для двигателя, полностью оборудованный салон с лёгкими углепластиковыми ковшами Tillett B6 GRP, полностью светодиодную «оптику», два топливных бака из алюминия общим объёмом 80 л и всю необходимую кузовную фурнитуру.



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За силовой агрегат нужно доплатить ещё 37 500 евро: за эти деньги покупатель получит специальным образом доработанный и настроенный 5,2-литровый бензиновый «атмосферник» V10 от Audi R8 мощностью 480 л.с. в паре с гоночной 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.



Динамические качества литовского суперкара пока не раскрыты, поскольку впереди у прототипа период доводочных испытаний с участием профессионального гонщика, но уже к лету следующего года Rhino Racing рассчитывает завершить разработку и начать поставки сборочных комплектов клиентам.

