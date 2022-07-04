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Родственник старого Hyundai Solaris стал солиднее после рестайлинга

04.07.2022 656 0 2

Опубликованы первые официальные фотографии модернизированного хэтча HB20, предназначенного для латиноамериканского рынка. Модель не только преобразилась внешне, но и обрела новое оборудование. Позже раскроются и другие модификации.

 

Недорогая «пятидверка» Hyundai HB20 дебютировала в 2012-м, а год спустя к ней присоединились кросс-версия с литерой X в названии и седан HB20S. Главным рынком для семейства является Бразилия, где и налажено производство (к слову, аббревиатура HB расшифровывается как Hyundai Brasil), но машины также поставляют в другие страны Латинской Америки. Во второе поколение бюджетники перешли в 2019 году, сохранив при этом платформу, унифицированную с предыдущим Hyundai Solaris. И вот пришло время для рестайлинга: начать снова решили с хэтчбека, посвежевшие «четырехдверку» и «кроссовер» представят чуть позже.

Обновленный Hyundai HB20
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Обновленный Hyundai HB20
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У HB20 теперь более солидный облик. Так, хэтч обрел новые фары – без «изломов». Под ними появились отдельные блоки поворотников, еще ниже идут круглые противотуманки. Радиаторная решетка отныне разделена на две части, сама решетка – с «выпуклостями». Задние фонари сделали в виде единой плашки. Наконец, «пятидверке» достались иные бамперы и новый рельефный капот.

Обновленный Hyundai HB20
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Обновленный Hyundai HB20
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Салон еще не показали, при этом бразильские СМИ пишут, что хэтчбек получил полноценную виртуальную «приборку» и доработанную мультимедиа. Еще модели вроде бы досталась система мониторинга «слепых» зон. Как и прежде, в список оборудования также входят системы автоторможения и слежения за разметкой, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Дореформенный Hyundai HB20
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Дореформенный Hyundai HB20
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Дореформенный Hyundai HB20
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По предварительным данным, технику реформы не затронули. Бразильцам хэтч предложен с трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема. На бензине базовый движок выдает 75 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 80 л.с.; мощность «турботройки» — 120 л.с. (вне зависимости от топлива). Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат».

Полноценную премьеру рестайлинговый Hyundai HB20 справит в ближайшее время.

Напомним, кое-где бюджетный хэтчбек актуального второго поколения продают под хорошо знакомым россиянам именем Getz.

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