ROLF и Sportcar Racing Team – двойная победа на Сбер Первый GT Cup

Команда Sportcar Racing Team при поддержке бренда моторных масел ROLF выступала на автомобилях Porsche 718 Cayman Clubsport RS и Porsche 911 GT3.
Этап на подмосковной трассе с уверенностью можно назвать одним из самых «жарких». Ведь напряженная борьба в классах между соперниками осложнялась ещё и крайне сложными погодными условиями – воздух прогрелся до 33°, а температура дорожного полотна доходила до отметки в 40°. В таких условиях кабина пилота превращается в сауну.
Пилоты испытывали сильнейшие нагрузки, автомобили перегревались, техника отказывала, однако обе очные гонки прошли в соответствии с расписанием. Механики команды Sportcar Racing Team использовали все возможные ресурсы для охлаждения автомобиля и поддержания его работоспособности для успешного финиша.
В результате пилоты команды не только блестяще провели две очные гонки, но и сумели стать первыми в своем классе!
Поздравляем команду Sportcar Racing Team с победой!
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