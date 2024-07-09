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ROLF и Sportcar Racing Team – двойная победа на Сбер Первый GT Cup

09.07.2024 22 0 0

В минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway прошел третий этап чемпионата по кольцевым гонкам Сбер Первый GT Cup. 

Команда Sportcar Racing Team при поддержке бренда моторных масел ROLF выступала на автомобилях Porsche 718 Cayman Clubsport RS и Porsche 911 GT3.

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Этап на подмосковной трассе с уверенностью можно назвать одним из самых «жарких». Ведь напряженная борьба в классах между соперниками осложнялась ещё и крайне сложными погодными условиями – воздух прогрелся до 33°, а температура дорожного полотна доходила до отметки в 40°. В таких условиях кабина пилота превращается в сауну. 

Пилоты испытывали сильнейшие нагрузки, автомобили перегревались, техника отказывала, однако обе очные гонки прошли в соответствии с расписанием. Механики команды Sportcar Racing Team использовали все возможные ресурсы для охлаждения автомобиля и поддержания его работоспособности для успешного финиша. 

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В результате пилоты команды не только блестяще провели две очные гонки, но и сумели стать первыми в своем классе!

Поздравляем команду Sportcar Racing Team с победой!

Партнёрский материал 

автоспорт

 

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