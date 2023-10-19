Роскошный минивэн Wey Alpine от Great Wall: полный привод, удлиненная версия и тюнинг

Свою рыночную карьеру новый MPV начинает с семиместного исполнения. Позже в продажу поступит более крупный и дорогой шестиместный вариант, ну а «прокачанный» вэн с другим обликом пока только прощупывает почву.

Публичную премьеру серийный гибридный минивэн премиального бренда Wey, которым владеет концерн Great Wall, справил еще летом: модель назвали Alpine, по-китайски ее имя звучит как Gaoshan. Теперь же в Китае дан старт продажам, причем выяснилось, что у MPV несколько модификаций.

Так, сейчас клиентам предложен стандартный Wey Alpine с семиместным салоном, кресла в котором расположены по схеме 2+2+3. Длина такого минивэна равна 5045 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, расстояние между осями – 3085 мм. А в начале следующего года у дилеров появится удлиненный шестиместный Wey Alpine Executive, его габариты: 5405/1960/1890 мм, колесную базу растянули до 3275 мм. Дорожный просвет един для обоих вариантов – 155 мм.

Стандартный Wey Alpine 1 / 6 Стандартный Wey Alpine 2 / 6 Стандартный Wey Alpine 3 / 6 Стандартный Wey Alpine 4 / 6 Стандартный Wey Alpine 5 / 6 Стандартный Wey Alpine 6 / 6

Внешне между собой вэны отличаются задним бампером, вдобавок у версии Executive, разумеется, увеличена площадь остекления за задними стойками крыши. В салоне удлиненного исполнения – опциональный «звездный» потолок, то есть со множеством встроенных диодных точек. Кроме того, у Wey Alpine Executive выдвижные подножки для ног предусмотрены для кресел и второго, и третьего ряда, а сиденья обиты кожей Nappa.



Удлиненный Wey Alpine Executive 1 / 3 Удлиненный Wey Alpine Executive 2 / 3 Удлиненный Wey Alpine Executive 3 / 3

В рамках презентации, посвященной старту продаж, показали еще и тюнингованный вэн со стандартной колесной базой – Co-creation Edition. Фишки этого варианта – внушительный обвес, оригинальные радиаторная решетка и колпаки на колесах. Такой минивэн имеет четырехместный интерьер с перегородкой, отделкой алькантарой и Nappa, плюс внутри есть «позолота». Правда, в Wey пока не сообщили, доберется ли Alpine Co-creation Edition до дилерских центров. Так что вернемся к серийному MPV.



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Wey Alpine представляет собой подзаряжаемый полноприводный гибрид. В состав системы DHT-PHEV входит бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), способный вращать передние колеса или работать в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 37,96 кВт*ч. А на задней оси установлен электродвигатель мощностью 184 л.с. Совокупная отдача минивэна – 487 л.с. и 762 Нм. Заявлено, что только на электротяге Wey Alpine сможет проехать до 140 км по циклу WLTC. Первую «сотню» MPV наберет за 5,7 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч. Отметим, все перечисленные характеристики относятся к «короткому» вэну, данные версии Executive компания раскроет позже.



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Семиместный минивэн доступен в двух комплектациях. Самая дешевая имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, подогрев и вентиляцию кресел первого и второго рядов, память настроек водительского кресла, трехзонный климат-контроль, помещенные в единый корпус виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Во второй версии появляются проекционный дисплей, система активного шумоподавления, функция массажа (для кресел первого и второго рядов), откидные столики, холодильник (встроен в центральный тоннель), атмосферная подсветка и автопарковщик (еще предусмотрена дистанционная парковка).



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Марка также огласила список оборудования шестиместного Alpine Executive, это исполнение дополнительно включает расширенные электрорегулировки всех сидений, вентиляцию и подогрев кресел третьего ряда, систему распознавания лиц и жестов, систему мониторинга усталости водителя и штатный видеорегистратор.



Гибридный Wey Alpine со стандартной колесной базой и салоном на семерых обойдется в 335 800 или 375 800 юаней, что эквивалентно примерно 4 462 000 или 4 994 000 рублей по актуальному курсу. Цена удлиненного Alpine Executive тоже уже известна – 405 800 юаней (5 392 000 рублей).

Между тем ранее сообщалось о том, что концерн Great Wall собирается вывести марку Wey и на российский рынок. Если информация подтвердится, то, скорее всего, премиум-бренд стартует с кроссоверами. Впрочем, появление у нас минивэна Wey Alpine исключать тоже не стоит.

