Роскошный седан Hyptec A800 от GAC: интересная фишка в салоне и полный привод

Марка Hyptec открыла прием «слепых» заказов на свою флагманскую четырехдверку A800. Модель доступна в виде гибрида типа EREV, она бывает с задним или полным приводом. На выбор предложены четыре комплектации.

Первый показ большого седана Hyptec A800 провели в августе прошлого года на автосалоне в Чэнду. Осенью 2025-го модель привезли на выставку в Гуанчжоу, и там же был рассекречен интерьер. Теперь в Китае начали принимать «слепые» заявки, то есть без объявления цен. Зато сама марка поделилась подробностями об оснащении, а местные профильные медиа вдобавок выяснили все характеристики новинки. Также напомним, что бренд Hyptec считается премиальным, он входит в состав концерна GAC – это бывший Hyper, который, в свою очередь, когда-то откололся от Aion, еще одной дочерней марки автогиганта.

Среди особенностей дизайна экстерьера Hyptec A800 – двухэтажная головная оптика, внушительный передний бампер и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Седан также имеет безрамочные двери и две стеклянные секции в крыше. Длина модели равна 5130 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 3020 мм. Для четырехдверки предусмотрены 20-дюймовые диски.

В салоне Hyptec A800 – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5 от Huawei. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки.

Седан представляет собой подзаряжаемый гибрид типа EREV, то есть его бензиновая турбочетверка 1.5 (160 л.с.) работает только в режиме генератора. Всего у модели четыре комплектации, три из них имеют задний привод. По данным китайских СМИ, на задней оси таких машин установлен 272-сильный электромотор. Топовый Hyptec A800 — полноприводный, причем у него три электродвигателя, вместе они якобы выдают 598 л.с. Батарея, по предварительной информации, одна на всех – емкостью 35,03 кВт*ч. Только на электротяге седан в зависимости от исполнения проедет 163 или 178 км по циклу WLTC. Суммарная дальнобойность, по данным уже самой марки, составляет 1200 км (вероятно, это более оптимистичный цикл CLTC).

В арсенале самого дешевого седана Hyptec A800 значатся: активная подвеска с адаптивными амортизаторами, упомянутые выше дисплеи, аудиосистема «объемного звучания», двухзонный климат-контроль. В следующей по старшинству версии появляются автопилот ADS V4.1 от Huawei (с одним лидаром), «система предотвращения обледенения» дверных ручек, 12 подушек безопасности и проекционный дисплей с дополненной реальностью. За доплату седан в двух начальных комплектациях может стать четырехместным. Нужно будет лишь нажать кнопку, после чего центральная часть спинки заднего дивана опустится, а центральная же часть непосредственно сиденья – поднимется. В итоге, получится массивная «тумба» с отдельным тачскрином, площадками для зарядки телефонов и ящичком, прикрытым шторкой. Такое решение в Hyptec назвали «2+1».

Предтоповый Hyptec A800 систему «2+1» имеет по умолчанию, плюс этому варианту положены пневмоподвеска, встроенный в фары проектор, система активного шумоподавления, массажер всех кресел, отсек с функциями подогрева и охлаждения, 14 «эйрбэгов». Ну а полноприводный седан вдобавок получил еще более продвинутый автопилот – комплекс включает уже четыре лидара.

Полноценный запуск седана Hyptec A800 должен состояться в ближайшее время.