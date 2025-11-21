Флагманский седан Hyptec A800 от GAC готовится к премьере, раскрыт дизайн интерьера

Премиальный бренд Hyptec, принадлежащий китайскому государственному автоконцерну GAC, показал живьём на автосалоне в Гуанчжоу флагманский седан A800 с plug-in гибридной силовой установкой, в продажу он поступит до конца текущего года.

Любой крупный китайских автопроизводитель сегодня имеет в своём арсенале премиальный бренд. У концерна GAC таким брендом является Hyptec с весьма витиеватой историей. В 2018 году GAC запустил дочерний бренд Aion, под которым выпускает массовые и относительно доступные электромобили. В 2022 году у Aion появился спортивно-премиальный суббренд Hyper, который уже в 2023-м откололся от Aion и превратился в самостоятельный бренд. В августе прошлого года Hyper был переименован в Hyptec, это переименование было приурочено к выходу бренда Hyptec на глобальный рынок — новая словесная конструкция (Hyptec — аббревиатура, полученная слиянием слов Hyper/Hypercar и Technology) кажется китайским менеджерам более удачной, чем просто Hyper, она точнее отражает ценности бренда.

Сейчас модельный ряд Hyper составляют суперкар SSR, среднеразмерный седан GT (ранее мы называли его лифтбеком, но позже выяснилось, что это всё-таки седан), среднеразмерный купеобразный кроссовер HT и большой трёхрядный кроссовер HL. Пятой моделью будет большой седан Hyper A800, чей индекс, мягко говоря, выбивается из общего ряда, но для Китая это обычное дело. Внешность Hyptec A800 была рассекречена ещё в августе этого года, а сегодня в Гуанчжоу машину показали живьём и позволили заглянуть в её салон.

Габаритная длина Hyptec A800 — 5130 мм, ширина — 1966 мм, высота — 1500 мм, колёсная база — 3020 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,21. В профиль Hyptec A800 имеет несколько несбалансированные пропорции, часть кузова после центральных стоек кажется перетяжелённой и избыточно выпуклой, но такая форма позволила обеспечить очень просторный салон. Объём багажника — 480 л.

Салон Hyptec A800 обещает выдающуюся тишину и уют домашней гостиной, для ног пассажиров задних кресел выделено 900 мм свободного пространства. На «лысой» передней панели разместились 10,25-дюймовый приборный экран и 14,6-дюймовый мультимедийно-настроечный планшет. Всю развлекательную электронику и комплекс электронных ассистентов водителя поставляет Huawei, а вот аудиосистема — от Infinity (14 динамиков). В недра центрального тоннеля встроен ароматизатор воздуха с несколькими ароматами на выбор.

Подробностей о технической начинке Hyptec A800 пока немного: известно, что в оснащение войдёт адаптивная подвеска, а силовая установка будет plug-in гибридная последовательного типа с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 35 кВт·ч. Информации об электромоторах нет. Запас хода в гибридном режиме с полностью заряженной батареей и с полностью заправленным баком превысит 1200 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 185 км/ч.

Полноценная премьера у Hyptec A800 ещё впереди, на ней будут раскрыты все подробности. В России бренд Hyptec на данный момент официально не представлен, но серые дилеры готовые привезти любую из его моделей — были бы деньги и желание.