Китайский суперкар GAC Aion Hyper SSR выходит на рынок: 1225 л.с. и 1,9 с до «сотни»

GAC Aion Hyper SSR оснащён трёхмоторной электрической силовой установкой и весит меньше 2 т, на старте продаж суперкар предложен в трёх комплектациях на выбор, в том числе в трековой Ultimate.

Премьера Hyper SSR состоялась в сентябре прошлого года, теперь же началось производство, первые собранные в ручном режиме машины переданы клиентам. Буквы SSR в названии расшифровываются как Super, Sport и Race, а Hyper превратился, по сути, в самостоятельный спортивный бренд в составе компании GAC, для него запустили отдельный сайт, хотя две первые модели Hyper — суперкар SSR и фастбек GT — по-прежнему представлены и на сайте марки Aion. Продаваться автомобили линейки Hyper тоже пока будут через дилеров Aion.

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Технических подробностей о Hyper SSR теперь гораздо больше, чем было год назад. Силовая структура кузова, как оказалось, изготовлена из алюминиевого сплава, а вот все наружные панели выполнены из углепластика. Габаритная длина суперкара — 4556 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1230 мм, колёсная база — 2650 мм. Снаряженная масса — 1990 кг, полная масса — 1280 кг. На корме установлено выдвижное активное антикрыло, в задний бампер встроен развитый диффузор, аэродинамическое оперение создаёт 100 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Поднимающиеся вверх двери снабжены электроприводом.



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Заявленная жёсткость кузова на кручение составляет 50 475 Нм/градус, это много: для сравнения скажем, что жёсткость кузова на кручение новейшего Lamborghini Revuelto составляет 40 000 Нм/градус, датского суперкара Zenvo Aurora — 63 000 Нм/град. Подвеска у Hyper SSR пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с адаптивными амортизаторами, имеющими несколько режимов работы. Тормоза — карбон-керамические, спереди с шестипоршневыми суппортами, сзади — с четырёхпоршневыми. Размерность передних шин — 245/35 R 20, задних — 305/30 R 20.



Силовая установка Hyper SSR состоит из трёх электромоторов (один на передней оси, два на задней), их максимальная совокупная отдача — 1225 л.с. и 1230 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол 900-вольтовой плоской батареи — 74,69 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 506 км по циклу CLTC. Базовый Hyper SSR разгоняется до 100 км/ч за 2,3 с, продвинутые версии Sprint и Ultimate — за 1,9 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 250 км/ч. Версия Ultimate подаётся как трековая, у неё особые настройки шасси и ездовой электроники.



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Двухместный салон Hyper SSR щедро отделан кожей и имеет довольно оригинальный дизайн центральных воздуховодов, которые являются как бы основанием парящего центрального тоннеля. Размер приборного экрана — 8,88 дюйма, мультимедийного — 14,6 дюйма. Оба кресла оснащены вентиляцией, обогревом и электроприводом регулировок. Для сумок есть небольшой багажник в корме.



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Диапазон цен Hyper SSR такой же, как был обещан год назад: базовая версия стоит 1 286 000 юаней (177 000 долларов США в переводе по текущему курсу), версия Sprint — 1 386 000 юаней (190 000 долларов), Ultimate — 1 686 000 юаней (232 000 долларов).

