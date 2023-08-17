Zenvo Aurora: 6,6-литровый V12 с четырьмя турбинами, электромоторы и «дырявый» кузов

Датская компания Zenvo Automotive представила вторую полностью новую модель в своей истории — гибридный суперкар Aurora (не путать с седаном Oldsmobile Aurora из середины 90-х годов прошлого века), он имеет весьма изощрённую техническую начинку и бешеный ценник от 3,6 млн евро.

Основанная в 2007 году компания Zenvo Automotive до недавнего времени занималась штучным выпуском среднемоторного суперкара ST1 и его производных. Aurora не имеет с ними ничего общего, кроме марки и главного дизайнера — обе модели «рисовал» датчанин Кристиан Брандт. В основе Aurora лежит новая платформа ZM1 с углепластиковым монококом в основе.

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Углепластиковые подрамники, к которым крепятся подвески и элементы силовой установки, интегрированы в монокок, всё наружное оперение тоже выполнено из углепластика, причём оперение довольно скудное — спереди и сзади у Авроры огромны «дыры», через которые видна ажурная подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». 70% несущей конструкции ничем не прикрыты, её масса — всего 120 кг, жёсткость на кручение — внушительные 63 000 Нм/град. Для сравнения скажем, что у концептуально близкого Lamborghini Revuelto жёсткость кузова составляет «всего» 40 000 Нм/град.



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Сердцем Zenvo Aurora является разработанный с нуля при помощи британской инжиниринговой компании Mahle Powertrain (100-процентная дочка немецкого производителя автомобильных комплектующих Mahle GmbH) 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 с углом развала блока 90 градусов и системой смазки с сухим картером. Двигатель, получивший имя Mjolner (переводится на русский как «молот Тора»), оснащён четырьмя малоинерционными турбокомпрессорами в развале блока — с их помощью разработчики хотели добиться внешней скоростной характеристики, как у атмосферных моторов. Предельная частота вращения — 9800 об/мин! Максимальная отдача — 1267 л.с. и 1400 Нм.



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Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с вживлённым в него электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), этот электромотор не только помогает бензиновому ДВС при разгонах, но и выполняет роль стартера, а также отвечает за движение задним ходом, отдельной реверсной передачи в коробке нет. Вся мощность от ДВС передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.



Zenvo Aurora будет предложен в двух версиях — Agil (красная машина на иллюстрациях) и Tur (бирюзовая машина), на обеих можно выезжать на дороги общего пользования, но Agil больше ориентирована на трек, имеет более развитое аэродинамическое оперение (оно даёт 880 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч) и аскетичную отделку салона, а Tur позиционируется как туристическая модель — у неё более «зализанный» кузов и много натуральной кожи в салоне.



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Aurora Agil весит всего 1300 кг, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и до максимальных 365 км/ч.



В Aurora Tur в силовую установку добавлены два индивидуальных электромотора на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.) каждый — таким образом получается полный привод. Максимальная совокупная отдача силовой установки Aurora Tur — 1876 л.с. и 1700 Нм, разгон до «сотни» занимает 2,3 с, максимальная скорость — 450 км/ч. Снаряженная масса туристической версии — 1450 кг.

Полный привод будет доступен в виде опции и для Aurora Agil, но у этой версии в любом случае будут собственные настройки шасси и более агрессивная аэродинамика.

Ёмкость, тип и расположение батареи не раскрыты, но сообщается, что её полного заряда хватит на 35 км пробега в электрическом режиме. Обе версии оснащены мощными карбон-керамическими тормозами и лёгкими колёсами из магниевого сплава с центральной гайкой крепления, штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 ил Cup 2R размерности 265/35 R 20 спереди и 325/30 R 21 сзади.



Zenvo собирается выпустить всего 100 экземпляров суперкара Aurora — 50 в исполнении Agil и 50 в исполнении Tur, старт производства намечен на 2025 год. Цена официально не объявлена, но по данным британского журнала Autocar она составит не менее 3,6 млн евро.