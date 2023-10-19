Роскошный кроссовер Hyper HT от GAC: двери в стиле Tesla Model X и только задний привод

Бренд Hyper совсем молодой, он откололся в этом году от очень успешного суббренда Aion, который с 2018 года выпускает массовые и относительно доступные электромобили. Hyper в свою очередь сосредоточится на премиальных «электричках» со спортивным характером, в линейке Hyper уже есть полноприводный суперкар SSR и заднеприводный фастбек GT.

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Фирменной особенностью бренда Hyper стали поднимающиеся вверх двери: у кроссовера HT — это задние боковые двери, с помощью электропривода они взмывают вверх на высоту 2,3 м, так что даже баскетболистам не придётся пригибаться при посадке. Вот только доступны такие чудо-двери только покупателям топовой комплектации, символично названной Gullwing (крыло чайки), в других комплектациях — обычные распашные задние двери.



Габаритная длина Hyper HT — 4935 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2935 мм. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычага, задняя — многорычажная. Багажника два: объём основного заднего — 670 л (со сложенными спинками заднего сиденья — 1802 л), объём дополнительного переднего багажника — 55 л. У топ-версии Gullwing в кузов вживлены три лидара, необходимые для работы автопилота. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.



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Базовая версия Hyper HT имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру и единственный электромотор на задней оси с максимальной отдачей в 180 кВт (245 л.с.) и 335 Нм. Ёмкость батареи не указана, но обещан запас хода на одной зарядке в 600 км по циклу CLTC. До 100 км/ч базовый Hyper HT разгоняется за 6,8 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 183 км/ч.



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Средняя и топовая версии имеют 800-вольтовую архитектуру и более производительный электромотор, выдающий 250 кВт (340 л.с.) и 430 Нм. Средняя версия набирает первую «сотню» за 5,8 с и может проехать на одной зарядке 670 км, у версии Gullwing соответствующие показатели составляют 6,2 с и 770 км.

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Салон Hyper HT с места водителя мало чем отличается от салона соплатформенного фастбека Hyper GT: узенький цифровой щиток приборов расположен над сплюснутым рулём, как у автомобилей Peugeot, все основные настройки, в том числе климатические, зашиты в центральный мультимедийный экран. В базовое оснащение входят 960-ваттная HiFi-аудиосистема с 22 громкоговорителями, панорамная стеклянная крыша со шторкой, кожаная обивка, кресло-кровать переднего пассажира с выдвижной подпоркой для ног и задние «королевские» сиденья с углом регулировки спинки 173 градуса, причём левому заднему пассажиру положена откидная подпорка для ног, а правому — откидной рабочий/обеденный/пеленальный столик.



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Предпродажная цена Hyper HT составляет 220 000 юаней (2,93 млн рублей в переводе по текущему курсу), но пока непонятно, во сколько обойдётся топ-версия Gullwing. В будущем Hyper HT и Hyper GT должны обзавестись более мощными и дорогими двухмоторными модификациями.

