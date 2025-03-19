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Роскошный кроссовер Hyptec HL от GAC попробует переманить покупателей у Li L9

19.03.2025 439 0 1

Марка Hyptec начала принимать заявки на флагманский кроссовер с индексом HL. Модель предложена в виде гибрида или полноценного электрокара. Уже в базе она имеет довольно внушительный список оборудования.

Бренд Hyptec входит в состав концерна GAC – это бывший Hyper, который в свою очередь когда-то откололся от Aion, еще одной дочерней марки автогиганта. Hyptec считается «премиумом». Прежде гамма включала три электрические модели – суперкар SSRлифтбек GT и купеобразный паркетник HT. Теперь же линейка расширена: в Китае открыли прием предварительных заказов на большой кроссовер Hyptec HL, впервые анонсированный еще осенью прошлого года. Причем этот SUV доступен не только в виде электрокара, но и в виде последовательного гибрида.

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В основе HL лежит платформа AEP3.0 (собственная разработка GAC) с 800-вольтовой электросистемой, модель по умолчанию имеет пневмоподвеску. Габариты кроссовера: 5126/1990/1750 мм, расстояние между осями – 3088 мм. То есть по длине и размеру колесной базы он вписался между Li L8 (5080 и 3005 мм) и Li L9 (5218 и 3105 мм).

Среди особенностей внешности Hyptec HL – двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и вертикальные блоки задних фонарей, которые вдобавок объединены светящейся полоской. Спереди еще есть пиксельное табло: оно может отображать надписи и простенькие рисунки. Топ-версии положены 21-дюймовые диски, остальные исполнения «стоят» на 20-дюймовых колесах (21-дюймовые для них опция).

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В салоне – отдельные экраны приборки (размер не раскрыт) и мультимедийной системы (17,3 дюйма). Свой планшет есть и у задних седоков (также 17,3 дюйма) – он прикреплен к потолку. Hyptec HL бывает пяти- или шестиместным. Кресла второго ряда – с откидными подставками для ног и собственными пультами. Кроме того, прямо в обшивку дверей встроены сенсорные кнопки для управления основными функциями. Уже в базовой комплектации сиденья первого и второго рядов имеют подогрев, вентиляцию и массажер.

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В списке стандартного оборудования еще значатся проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. А еще все версии получили лидар, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга «слепых» зон. Более роскошные варианты – это также кожа Nappa, холодильник (он выдвигается из бокса-подлокотника, расположенного между передними креслами) и система ночного видения.

Гибридный Hyptec HL доступен в двух комплектациях, электрокар – в четырех. У пяти из предложенных версий задний привод. Установка гибрида включает бензиновый двигатель (его характеристики почему-то так и не раскрыты), который работает в режиме генератора, электромотор мощностью 340 л.с. (430 Нм) и батарею емкостью 60,21 кВт*ч. Только на электротяге такой HL проедет 350 км по китайскому циклу CLTC. «Простые» электроверсии – это тот же 340-сильный мотор и аккумулятор емкостью 95,9 или 108,35 кВт*ч. Дальнобойность электрокара с базовой батареей – 670 км, с топовой – 750 км. Самый дорогой электрический Hyptec HL получил двухмоторный полный привод и батарею на 108,35 кВт*ч. Совокупная отдача – 517 л.с. и 670 Нм, запас хода – 700 км.

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Гибридные версии и первые две комплектации электрокара стоят одинаково – 279 800 и 309 800 юаней (примерно 3,1 млн и 3,5 млн рублей по текущему курсу). Следующая по старшинству электроверсия обойдется в 319 800 юаней (3,6 млн рублей). Ну а топовый полноприводный электрокар Hyptec HL оценили в 329 800 юаней (3,7 млн рублей). 

Между тем прайс-лист пока предварительный, а это значит, что цены реальные могут оказаться даже ниже. Для сравнения, гибридные Li L8 и Li L9 сейчас стоят от 321 800 и от 409 800 юаней соответственно (3,6 млн и 4,6 млн рублей).

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