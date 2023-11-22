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  • Российская Дрифт Серия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ!

Российская Дрифт Серия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ!

22.11.2023 19 0 0

С 21 по 26 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Минспорта проходят дни Российской автомобильной федерации. В течение недели на открытой площадке «Спорт для каждого» выступят представители различных дисциплин: дрифт, кольцевые гонки, ралли, кросс и ралли-кросс, картинг, дрэг-рейсинг, сим-рейсинг.

В воскресенье, 26 ноября, первая половина дня будет полностью посвящена дрифту! Всех гостей павильона Минспорта «С-2» ждут выступления пилотов RDS GP, автограф-сессии, розыгрыши подарков и показ эпизода сериала «RDS GP: Шинная борьба». 

  • В 11:00 руководитель РДС Дмитрий Добровольский расскажет о том, как Российская Дрифт Серия стала самым популярным автоспортивным событием в нашей стране и одной из сильнейших дрифт-серий в мире, а также поделится планами на сезон-2024. 
  • В 12:30 на сцену выйдет пилот RDS GP Дамир Идиятулин (команда SINTEC • Fresh Маркетплейс). Он расскажет о прошедшем сезоне-2023 и об инженерно-технических «ноу-хау» своих автомобильных проектов для дрифта.
  • В 13:40 состоится показ сериала «RDS GP: Шинная борьба. Сезон 2», который был номинирован на автомобильный «Оскар», премию The International Motor Film Awards, как «Лучший документальный сериал».
  • В 14:30 перед гостями выставки выступит Сергей Кабаргин, создатель первого в России гиперкара для дрифта и обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт. Он поговорит о свободе творчества в дрифте и о своих уникальных проектах Flanker F и Hot-Rod Flying Brick.

Вместе с гостями выставки «Россия» на ВДНХ прямую трансляцию из павильона Минспорта можно смотреть на канале Российской автомобильной федерации в VK.

В следующем году РДС начнет свой 15-й сезон. За это время мы выросли из небольших соревнований до одного из сильнейших профессиональных чемпионатов в мире. Соревноваться в РДС – мечта многих российских и зарубежных пилотов. Мы гордимся нашими спортсменами, которые неоднократно демонстрировали мощь российского дрифта на международных соревнованиях, и единственным в мире двукратным обладателем Кубка мира FIA IDC Георгием Чивчяном. Мы гордимся созданным у нас, в России, единственным в мире гиперкаром для дрифта Flanker F. Сергей Кабаргин и инженерные команды участников RDS GP вдохновляют талантливую молодежь на творчество в автоспорте и автомобилестроении. Мы гордимся нашими зрителями и всеми, кто благодаря РДС приходит в дрифт-школы и начинает более ответственно относиться к безопасному вождению. Приглашаю всех на выставку «Россия» узнать еще больше о развитии автоспорта в нашей стране и, возможно, сделать первый шаг в своей будущей автоспортивной карьере.
Дмитрий Добровольский
руководитель Российской Дрифт Серии

Вход на выставку-форум «Россия» свободный.

Павильон Минспорта «С-2» расположен рядом с экспозицией самолетов. Ближайший вход на территорию ВДНХ со стороны Хованской улицы.

Построить маршрут до павильона: https://vdnh.ru/route/?path=51444

Партнёрский материал

спортивные авто автоспорт дрифт

 

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