Российская Дрифт Серия представляет календарь сезона-2025

Откроет новый сезон зимнее соревнование на отечественной классике – подготовленных для дрифта «Жигулях». Зимний кубок РДС по дрифту пройдёт 24-25 января в Центре технических видов спорта «Москва». Новый формат турнира, опробованный РДС в начале 2024 года, был признан успешным и вновь станет площадкой, где талантливые спортсмены «из народа» смогут бросить вызов звёздам RDS GP и RDS Europe.
Сезон RDS GP 2025
Летний сезон главного чемпионата страны по дрифту – Гран-при Российской Дрифт Серии – по традиции стартует 26-27 апреля на подмосковной трассе Moscow Raceway. Уже через месяц, 24-25 мая, RDS GP отправится в Санкт-Петербург, где на автодроме «Игора Драйв» участники опробуют совершенно новую «обратную» конфигурацию трека. Следом 14-15 июня поклонников дрифта ждут дымные баталии на трассе «Нижегородское кольцо» – третий этап RDS GP будет организован по классической схеме с длинной затяжной дугой вдоль всей зрительской трибуны.
Экватор сезона встретит столица – четвёртый этап RDS GP пройдёт 19-20 июля на трассе ADM Raceway в Мячково. 9-10 августа турнир отправится в Красноярск, на родину чемпионов российского дрифта, а уже в конце месяца (30-31 августа) вернётся на «Игора Драйв», чтобы испытать участников на классической сверхскоростной версии трека.
Финал Гран-при Российской Дрифт Серии в 2025 году пройдёт 27-28 сентября на «обратной» конфигурации Moscow Raceway, которая славится своей непредсказуемостью и требует от пилотов особенного мастерства.
Каждый новый сезон Российской Дрифт Серии превосходит предыдущий как по количеству участников и качеству подготовки автомобилей, так и в целом по уровню команд, которые прирастают опытными инженерами-механиками и серьёзно развивают медийную составляющую. Из года в год мы видим в RDS GP и RDS Europe мощных дебютантов, которые громко заявляют о себе и демонстрируют свой уровень спортивной подготовки. В сезоне-2025 мы ожидаем увидеть ещё больше новых лиц в пелотонах обеих серий, интересные инженерные проекты и, безусловно, яркие и дымные заезды на грани риска, за что наши зрители так любят дрифт.
Сезон RDS Europe 2025
Летний сезон межрегионального чемпионата RDS Europe 2025 начнётся ещё раньше – первый этап 12-13 апреля примет Ростов-на-Дону и уже полюбившаяся спортсменам и зрителям солнечная площадка у спорткомплекса «Ростов Арена». В праздничный уик-энд 3-4 мая участников турнира встретит рязанская трасса ATRON International Circuit, каждый раз испытывающая пилотов объятиями «стены-магнит».
С 31 мая по1 июня этап RDS Europe впервые пройдёт на автодроме Moscow Raceway и обещает стать одним из самых интригующих в сезоне, поскольку трек будет новым для большинства участников. 21-22 июня турнир примет трасса «Нижегородское кольцо», которая в сезоне-2025 подарит фанатам управляемого заноса сразу два подряд уик-энда большого дрифта.
Через месяц, 26-27 июля, пилоты RDS Europe встретятся на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, а 16-17 августа отправятся в уральское турне – на «Трассу 74» в Челябинске, которая в сезоне 2024 года запомнилась фанатам многочисленными крэшами и накалом борьбы, а участникам соревнования – мощнейшей поддержкой зрительских трибун. Решающие заезды RDS Europe 2025 пройдут 6-7 сентября в Казани на KazanRing Canyon, который своими космическими пейзажами и перепадами высот обеспечит роскошный финал сезона.
Завершит 16-й дрифт-сезон Суперфинал РДС, который вновь пройдёт в статусе Кубка России по дрифту и определит лучшего из лучших среди спортсменов двух серий – RDS GP и RDS Europe. Планируется, что местом проведения вновь станет «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Кубок России по дрифту стал новой вехой в развитии нашей дисциплины – в 2024 году мы увидели, что пилоты RDS Europe могут на равных бороться и побеждать признанных мэтров RDS GP. Настолько вырос уровень мастерства в межрегиональной серии. Уверен, что в сезоне-2025 нас ждут захватывающие заезды как в зачёте RDS Europe PRO, так и в зачёте NXT, а изменения по «моношине» привнесут дополнительную интригу в борьбу и добавят ещё больше зрелищности.
Календарь сезона RDS GP 2025
- 26-27 апреля, Moscow Raceway (Москва)
- 24-25 мая, Igora Drive (Санкт-Петербург)
- 14-15 июня, NRing (Нижний Новгород)
- 19-20 июля, ADM Raceway (Москва)
- 9-10 августа, Red Ring (Красноярск)
- 30-31 августа, Igora Drive (Санкт-Петербург)
- 27-28 сентября, Moscow Raceway (Москва)
Календарь сезона RDS Europe 2025
- 12-13 апреля, Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
- 3-4 мая, ATRON International Circuit (Рязань)
- 31 мая – 1 июня, Moscow Raceway (Москва)
- 21-22 июня, NRing (Нижний Новгород)
- 26-27 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург)
- 16-17 августа, «Трасса 74» (Челябинск)
- 6-7 сентября, KazanRing Canyon (Казань)
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