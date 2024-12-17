Российская Дрифт Серия представляет календарь сезона-2025

Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Поклонников управляемого заноса ждут 16 зрелищных соревнований в восьми городах страны, где сразятся сильнейшие пилоты и команды из России и стран СНГ.

Откроет новый сезон зимнее соревнование на отечественной классике – подготовленных для дрифта «Жигулях». Зимний кубок РДС по дрифту пройдёт 24-25 января в Центре технических видов спорта «Москва». Новый формат турнира, опробованный РДС в начале 2024 года, был признан успешным и вновь станет площадкой, где талантливые спортсмены «из народа» смогут бросить вызов звёздам RDS GP и RDS Europe.

Сезон RDS GP 2025

Летний сезон главного чемпионата страны по дрифту – Гран-при Российской Дрифт Серии – по традиции стартует 26-27 апреля на подмосковной трассе Moscow Raceway. Уже через месяц, 24-25 мая, RDS GP отправится в Санкт-Петербург, где на автодроме «Игора Драйв» участники опробуют совершенно новую «обратную» конфигурацию трека. Следом 14-15 июня поклонников дрифта ждут дымные баталии на трассе «Нижегородское кольцо» – третий этап RDS GP будет организован по классической схеме с длинной затяжной дугой вдоль всей зрительской трибуны.

Экватор сезона встретит столица – четвёртый этап RDS GP пройдёт 19-20 июля на трассе ADM Raceway в Мячково. 9-10 августа турнир отправится в Красноярск, на родину чемпионов российского дрифта, а уже в конце месяца (30-31 августа) вернётся на «Игора Драйв», чтобы испытать участников на классической сверхскоростной версии трека.

Финал Гран-при Российской Дрифт Серии в 2025 году пройдёт 27-28 сентября на «обратной» конфигурации Moscow Raceway, которая славится своей непредсказуемостью и требует от пилотов особенного мастерства.

Каждый новый сезон Российской Дрифт Серии превосходит предыдущий как по количеству участников и качеству подготовки автомобилей, так и в целом по уровню команд, которые прирастают опытными инженерами-механиками и серьёзно развивают медийную составляющую. Из года в год мы видим в RDS GP и RDS Europe мощных дебютантов, которые громко заявляют о себе и демонстрируют свой уровень спортивной подготовки. В сезоне-2025 мы ожидаем увидеть ещё больше новых лиц в пелотонах обеих серий, интересные инженерные проекты и, безусловно, яркие и дымные заезды на грани риска, за что наши зрители так любят дрифт. Дмитрий Добровольский руководитель Российской Дрифт Серии

Сезон RDS Europe 2025

Летний сезон межрегионального чемпионата RDS Europe 2025 начнётся ещё раньше – первый этап 12-13 апреля примет Ростов-на-Дону и уже полюбившаяся спортсменам и зрителям солнечная площадка у спорткомплекса «Ростов Арена». В праздничный уик-энд 3-4 мая участников турнира встретит рязанская трасса ATRON International Circuit, каждый раз испытывающая пилотов объятиями «стены-магнит».

С 31 мая по1 июня этап RDS Europe впервые пройдёт на автодроме Moscow Raceway и обещает стать одним из самых интригующих в сезоне, поскольку трек будет новым для большинства участников. 21-22 июня турнир примет трасса «Нижегородское кольцо», которая в сезоне-2025 подарит фанатам управляемого заноса сразу два подряд уик-энда большого дрифта.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Через месяц, 26-27 июля, пилоты RDS Europe встретятся на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, а 16-17 августа отправятся в уральское турне – на «Трассу 74» в Челябинске, которая в сезоне 2024 года запомнилась фанатам многочисленными крэшами и накалом борьбы, а участникам соревнования – мощнейшей поддержкой зрительских трибун. Решающие заезды RDS Europe 2025 пройдут 6-7 сентября в Казани на KazanRing Canyon, который своими космическими пейзажами и перепадами высот обеспечит роскошный финал сезона.

Завершит 16-й дрифт-сезон Суперфинал РДС, который вновь пройдёт в статусе Кубка России по дрифту и определит лучшего из лучших среди спортсменов двух серий – RDS GP и RDS Europe. Планируется, что местом проведения вновь станет «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Кубок России по дрифту стал новой вехой в развитии нашей дисциплины – в 2024 году мы увидели, что пилоты RDS Europe могут на равных бороться и побеждать признанных мэтров RDS GP. Настолько вырос уровень мастерства в межрегиональной серии. Уверен, что в сезоне-2025 нас ждут захватывающие заезды как в зачёте RDS Europe PRO, так и в зачёте NXT, а изменения по «моношине» привнесут дополнительную интригу в борьбу и добавят ещё больше зрелищности. Дмитрий Добровольский

Календарь сезона RDS GP 2025

26-27 апреля, Moscow Raceway (Москва) 24-25 мая, Igora Drive (Санкт-Петербург) 14-15 июня, NRing (Нижний Новгород) 19-20 июля, ADM Raceway (Москва) 9-10 августа, Red Ring (Красноярск) 30-31 августа, Igora Drive (Санкт-Петербург) 27-28 сентября, Moscow Raceway (Москва)

Календарь сезона RDS Europe 2025

12-13 апреля, Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 3-4 мая, ATRON International Circuit (Рязань) 31 мая – 1 июня, Moscow Raceway (Москва) 21-22 июня, NRing (Нижний Новгород) 26-27 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург) 16-17 августа, «Трасса 74» (Челябинск) 6-7 сентября, KazanRing Canyon (Казань)

Партнёрский материал