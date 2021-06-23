Состязание по автозвуковому спорту – это событие, которое придется по душе не только автолюбителям, но и всем, кто любит по-настоящему зрелищные и азартные мероприятия. Каждый посетитель сможет увидеть автомобили, которые мощностью своих аудиосистем способны вызвать небольшое землетрясение. Стать свидетелем того, как от звуковых волн трескаются и вылетают стёкла, деформируются кузова и многое другое.
8 мая в Краснодаре состоялось по-настоящему жаркое открытие чемпионата и его первый этап!
Этапы чемпионата уже приняли у себя Самара, Владимир и Чебоксары!
Далее календарь и география событий чемпионата выглядят так:
- 19 июня – Новосибирск
- 10 июля – Ижевск
- 24 июля – Санкт-Петербург
- 7 августа – Минеральные воды
- 21 августа – Киров
Спешите стать свидетелем этого события в своём городе! А если в вашем городе его нет, то ищите событие поблизости и следите за новостями чемпионата в официальных аккаунтах RASCA и KOLESA.RU!
Для комментирования вам необходимо авторизоваться