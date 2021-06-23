С мая по август 2021 года по всей стране проходит серия масштабных мероприятий open-air – этапов чемпионата по автозвуку RASCA-Россия. Мероприятия проводятся при поддержке KOLESA.RU

Партнерский материал

Состязание по автозвуковому спорту – это событие, которое придется по душе не только автолюбителям, но и всем, кто любит по-настоящему зрелищные и азартные мероприятия. Каждый посетитель сможет увидеть автомобили, которые мощностью своих аудиосистем способны вызвать небольшое землетрясение. Стать свидетелем того, как от звуковых волн трескаются и вылетают стёкла, деформируются кузова и многое другое.



8 мая в Краснодаре состоялось по-настоящему жаркое открытие чемпионата и его первый этап!



Этапы чемпионата уже приняли у себя Самара, Владимир и Чебоксары!



Далее календарь и география событий чемпионата выглядят так:



19 июня – Новосибирск

10 июля – Ижевск

24 июля – Санкт-Петербург

7 августа – Минеральные воды

21 августа – Киров

И 28 августа состоится грандиозный финал чемпионата сезона 2021 в Москве!



Спешите стать свидетелем этого события в своём городе! А если в вашем городе его нет, то ищите событие поблизости и следите за новостями чемпионата в официальных аккаунтах RASCA и KOLESA.RU!