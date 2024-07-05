Российский рынок моторных масел сохранил доступ к импортным присадкам

На фестивале дрег-рейсинга, прошедшем в подмосковном Быково, собрались не только автоспортсмены, но и представители крупного бизнеса автомобильной отрасли, обсудившие проблемы российского рынка в 2024 году, а также их решения.

В дискуссии участвовали представители российских и зарубежных брендов автокомпонентов, редакторы автомобильных СМИ и руководители аналитических агентств.

По словам Сергея Целикова, генерального директора агентства «Автостат», в России в 2024 году продадут 1,5 миллиона новых автомобилей. «Вторичный рынок составит примерно 5,5-5,6 млн, а автопарк достигнет 45 миллионов машин», – заявил гендиректор агентства «Автостат». Общий объем рынка моторных масел при таком прогнозе продаж автомобилей составит 270 млн литров.

Столь внушительная емкость рынка вместе с уходом главных претендентов на него сказались на росте предложения смазочных материалов, включающем как хорошо знакомые, так и неизвестные бренды.

По словам экспертов, многие из хлынувших в Россию производителей предлагают продукцию очень низкого качества – такие масла не дотягивают до уровня международных отраслевых стандартов API, АСЕА и ILSAC.

По статистике, порядка 20 процентов рынка сегодня составляет продукция известных мировых марок, которую везут в Россию по разным схемам параллельного импорта. К сожалению, большинство пунктов отправления – «южные» страны, такие как Турция или Оман, где не существует проблем с холодным пуском и проворачиваемости деталей при минусовых температурах. Многочисленные исследования подтвердили, что такие масла в худшую сторону отличаются от привычных нам продуктов по физико-химическим свойствам: в основном, по температуре застывания и низкотемпературной прокачиваемости, а значит, не подходят для эксплуатации в российских климатических условиях.

Рынок шин, по мнению Екатерины Гусевой, начальника отдела стратегического маркетинга АО «Кордиант», повторяет и траекторию авторынка, и изменения состава участников. Сегодня автовладельцы предпочитают шины из России и Китая, и причина этого проста: других нет. Зато покупка шин сегодня выглядит намного более безопасной, ведь изготовить подделку под покрышку известного бренда почти так же сложно, как и произвести оригинальную.

Есть у российского рынка масел и национальная особенность: Светлана Шакова, бренд-директор Rolf в России, заметила, что российский рынок, в отличие от, скажем, европейского или американского, выделяется гораздо большей «премиальностью». Автолюбителям в нашей стране больше других важны синтетическая база и качественные пакеты присадок, а замену масел мы проводим раз в 7-10, а не 15 тысяч км пробега, как за рубежом.

Во многом именно эта «особенность» рынка заставляет россиян продолжать покупать масла ушедших брендов, несмотря на все риски. Вместо этого эксперты советуют обратить внимание на продукты, которые были произведены для российского рынка, потому что только такой смазочный материал «учитывает особенности российского климата и условия эксплуатации транспорта в нём, – говорит Светлана Шакова. – Масла по рецептурам Rolf разрабатываются в Германии, но адаптируются под российские условия, компания производит их по лицензионному соглашению на площадке UPEC в Калужской области. Например, в нашей флагманской линейке Rolf Ultra есть масла с температурой замерзания ниже -60 градусов – это делает возможным их применение даже в условиях Арктики и Крайнего Севера. Таких результатов нам помогают добиться высокотехнологичные импортируемые базовые масла, в том числе 4-й группы из газового сырья, и пакеты присадок от ведущих мировых производителей».



Rolf Lubricants GmbH базируется в Германии, но так как в мировых масштабах фирма небольшая, она не на виду у официальных европейских контролирующих инстанций. Поэтому компания имеет возможность изготавливать масла в России по собственным рецептурам и использовать оригинальные пакеты присадок, сохранив официальные отношения с ведущими мировыми производителями. Это и обеспечивает наличие у масел Rolf официальных допусков и соответствий VW, BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover и многих других.

Несмотря на всю сложность внешнеторговых отношений России со многими странами Европы и Америки, доступ к так называемым «оригинальным пакетам» от большой четверки Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite и Afton Chemical некоторым компаниям, работающим на российском рынке, удалось сохранить. Директор по исследованиям и разработкам Rolf Lubricants Артем Чальцев это подтвердил, добавив, что возможность купить топовые присадки – только одна из сложностей для российских компаний. «Безусловно, есть российские компании с высоким уровнем качества продукции. Часть из них делает свои пакеты присадок, похожие на те, что поставляются из-за рубежа, часть привозит пакеты по параллельному импорту. Единственное, что российским компаниям сейчас недоступно, это получение официальных одобрений автопроизводителей. У нас эти одобрения есть, поэтому если вы покупаете наш смазочный материал с надписью на канистре "одобрено Mercedes", значит, у нас есть официальное письмо с номером допуска от Mercedes, и это масло гарантированно подойдет вашей машине».

По итогам круглого стола можно сделать следующие выводы: российский рынок стабилизировался и полностью адаптировался к вызовам последних лет. Параллельный импорт был действенной мерой преодоления дефицита, но теперь в нём нет необходимости, главным образом – ввиду сложности контроля за качеством поступающей продукции. Российские производители и оставшиеся в стране участники рынка подтянули уровень технологичности производства и потребительских свойств товаров, и теперь отечественные автолюбители все чаще выбирают среди качественных продуктов, а не «из двух зол».

Партнёрский материал