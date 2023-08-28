Российская Дрифт Серия: шестой этап примет «обратная» конфигурация Moscow Raceway

МОСКВА, 28 августа 2023 года

Борьба за чемпионство в Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) обостряется до предела – до окончания сезона-2023 осталось всего два этапа, а отрыв по баллам между лидерами личного и командного зачетов минимальный. Кто отправится в финал фаворитом, определит первый осенний уик-энд: 2 и 3 сентября трасса Moscow Raceway примет шестой этап главного чемпионата страны по дрифту.

Автодром близ Волоколамска хорошо известен пилотам и болельщикам RDS GP, но второй год подряд осенний этап на Moscow Raceway проходит в непривычной для участников конфигурации. Для заездов используется тот же оцениваемый участок, что и на первом этапе сезона, но спортсмены должны преодолевать его в обратном направлении. Впервые такой вариант был опробован в 2022 году, и новая конфигурация трассы была признана удачной.

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту и незначительные перемены, «обратная» версия трассы бросает спортсменам серьезный вызов. Изюминкой оцениваемого участка является профилированный второй поворот с переменным радиусом, прохождение которого по «классическому» направлению движения трассы (против часовой стрелки) пилоты уже отточили. А вот проездам в противоположную сторону участники Гран При Российской Дрифт Серии только учатся – меняется не только траектория, но и ритм проезда, подстроится к которым можно лишь во время тренировок.

В фаворитах и ветераны, и новички

К числу фаворитов предстоящего этапа можно смело отнести участников топ-4 прошлого сезона – пилоты, которые в дебюте новой конфигурации смогли пробиться в полуфиналы, должны быть сильны и в этот раз. На руку им играет полученный опыт и серьезный «вкат» в новую версию трассы, поскольку в прошлом году они провели на ней больше заездов, чем их соперники.

В 2022 году победителем этапа RDS GP на «обратной» конфигурации Moscow Raceway стал Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO), компанию которому на подиуме составили Аркадий Цареградцев («FailCrew x Дарксайд») и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team). В полуфинал также вышел Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), так что и его можно считать серьезным претендентом на победу. Особенно с учетом того, как хорошо пилот поехал в этом сезоне на своем на новом BMW E92.

Высоких результатов можно ожидать и от дебютантов серии. Антон Козлов (Carville Racing) и Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO) уже доказали, что на незнакомых для себя трассах способны приятно удивлять. Козлов выиграл первый этап RDS GP именно на Moscow Raceway, а Добровольский одержал свою первую победу в квалификации на Igora Drive.

Очевидно, что текущие лидеры личного зачета Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) и Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) будут стараться побороться за места на подиуме. Оба пилота имеют колоссальный опыт, который позволяет им быстро адаптироваться под условия разных трасс. Кроме того, их противостояние носит принципиальный характер – кто окажется выше по итогам шестого этапа, тот укрепит свое лидерство перед финалом.

Что покажут «SINTEC • Fresh Маркетплейс» и TimeUp

Одной из интриг предстоящего уик-энда станут выступления команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». После невыразительного старта к экватору сезона пилоты коллектива раскатились настолько, что стали авторами двух побед подряд: Евгений Лосев выиграл этап на ADM Raceway, а Дамир Идиятулин победил на «Красном кольце». Команда очевидно набрала обороты и не намерена их сбавлять, так что, если кто-то из ее пилотов выиграет на Moscow Raceway, это обострит сражение за чемпионство до предела.

А вот для команды TimeUp этап в Москве станет возможностью реабилитироваться за неудачи в Красноярске. На домашней для себя трассе дальше ТОП 16 никому из трио пробиться не удалось, а для Леонида Шнайдера уик-энд обернулся аварией и необходимостью срочно восстанавливать автомобиль. Тем не менее от Шнайдера и его напарника Максима Гроссмана можно ждать ярких выступлений.

Не меньше надежд связано с Данилой Скоробогатовым (TimeUp). На «Красном кольце» он впервые показал долгожданную Toyota Supra A80, подготовленную командой к сезону-2023, однако гоночный дебют машины отложили до Moscow Raceway. Так что первый выезд нового автомобиля и то, чего сможет добиться за его рулем молодой сибиряк, станет одной из интриг предстоящего этапа.

«Летающий кирпич» на Moscow Raceway

В центре внимания будет и команда STAR PЁR STARS AIMOL. Помимо того, что Чарльз НГ является лидером личного зачета, Дмитрий Ермохин своими выступлениями в сезоне-2023 утвердился в числе потенциальных претендентов на подиум. А легендарный Сергей Кабаргин, который выступает на гиперкаре Flanker F собственной разработки, порадует гостей Гран При Российской Дрифт Серии еще одним ярким автомобилем.

В Москве Кабаргин покажет свой новый гоночный проект Hot-Rod Flying Brick, который еще не появлялся на этапах RDS GP. Увидеть эксклюзивный Хот-род можно будет в расположении команды STARS PЁR STARS AIMOL в парке сервиса, а кроме того, «Летающий кирпич» примет участие в церемонии открытия соревнований.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах Гран При Российской Дрифт Серии 2023 постоянный. На судейской вышке работают действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все трое имеют огромный опыт судейства, а в сезоне-2023 выступают за команду WEGO DRIFT TEAM в межрегиональной серии RDS EUROPE.

Расписание 6 этапа RDS GP 2023 на трассе Moscow Raceway:

2 сентября, суббота

9:00-10:00 – тренировки

10:00-13:00 – квалификация

14:00-15:00 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:30 – парные заезды ТОП 32

3 сентября, воскресенье

9:00-10:30 – тренировки

11:00-12:30 – официальное открытие соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 – парные заезды ТОП 16

16:00-18:00 – парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV. Квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после простой регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе Moscow Raceway

Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike. За время существования автодрома на нем проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.

Статистика RDS GP на «обратной» конфигурации Moscow Raceway

2022 год

Квалификация: Георгий Чивчян (98 баллов).

Топ-3 парных заездов: Роман Тиводар (победитель), Аркадий Цареградцев, Андрей Астапов.