Российская казна выделит меньше денег на дороги. Причина – коронавирус

Это коснётся, как региональных, так и федеральных трасс: сократятся траты на их ремонт и содержание.

В России сейчас из средств бюджета покрываются все траты на ремонт и содержание федеральной дорожной сети. Так, 53,8 тыс. километров таких трасс находятся в ведении Росавтодора, а на долю госкомпании «Автодор» (занимается платными дорогами) приходится 3,4 тыс. километров. Правительство РФ предлагает сократить бюджетные расходы на них: соответствующие поправки хотят внести в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности».



Согласно постановлению кабмина от 2017 года, капитальный ремонт одного километра дороги пятой категории стоит 12 млн рублей, а категории 1А – 126,3 млн рублей; на ремонт каждого километра нужно 4,7 млн и 47 млн рублей соответственно; а на содержание – 806 тыс. рублей (для дороги «попроще») и 4,7 млн рублей (для трассы самый высокой категории).

Как сообщает «Коммерсант», поправки правительства предполагают, что соблюдать вышеперечисленные нормативы по тратам на дороги не нужно. Причём продлится такой период до 1 января 2024 года. Такая мера призвана сократить траты госбюджета, который уменьшился в том числе из-за пандемии коронавируса (Covid-19). Речь, вероятно, идёт о выплатах населению и представителям бизнеса, которые также осуществлялись за счёт госказны. Кроме того, на фоне «коронакризиса» стали меньше и поступления в бюджет. Ожидается, что «пострадают» в основном расходы на ремонт и содержание трасс.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что в очередном финансовом году объём расходов «недостаточен для обеспечения установленных законодательством расходных обязательств». Распространяться норма будет на период с 2021-го по 2023 год. На сколько именно в итоге сократятся расходы на федеральные дороги, пока что не сообщается.

Бюджет Росавтодора на ремонт и содержание дорожной сети в стране в прошлом году был равен 302 млрд рублей, а в 2020-ом он составляет свыше 325 млрд рублей. План ведомства на следующий год предполагал выделение 348,1 млрд рублей, на 2022-ой – 362 млрд рублей, а на 2023-ий – 378 млрд рублей. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится проект бюджета, согласно которому в 2021 году на федеральные дороги выделят 344,3 млрд рублей, в 2022 и 2023 – по 377 млрд рублей. Если новые поправки кабмина примут, этот план, вероятно, пересмотрят в сторону уменьшения.



Сокращение расходов может затронуть и региональные дороги. Так, в находящемся на рассмотрении проекте бюджета уже заложили сокращение средств, выделяемых на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) в 2021 году. Сумму решили уменьшить на 5,9% (в следующем году выделят 117,4 млрд рублей). Напомним, в рамках проекта предполагается отремонтировать 50% региональных дорог и 85% муниципальных (в крупных городах и рядом с ними).

Уменьшение объёмов финансирования, скорее всего, негативно отразится на российской дорожной сети. Только за 2019 год в стране было зафиксировано 54 393 аварии при сопутствующих плохих дорогах. Этот показатель на 8,5% ниже, чем прошлогодний. В этих авариях погиб 4941 человек (-11,3%) и 69 401 участник получил травмы (-8,5%). Кстати, по итогам 2019-го показатель социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) сократился до 11,6. Предполагается, что к 2024 году он должен быть не выше 4, но в профильных ведомствах считают, что РФ не сумеет достигнуть этой цели.

