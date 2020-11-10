Не царское это дело: российский стартап Monarch начал продажу электромобилей

ООО «Новые технологии Сибири», которое стоит за брендом Monarch, хочет повторить успех Tesla, но в чуть меньших масштабах и с привязкой к российским реалиям. Первой моделью стартапа станет лифтбек Concept S, приём заказов на него стартовал 10 ноября. Минимальная цена — 58 100 долларов.

Стартап Monarch основал в 2011 году бывший сотрудник прокуратуры и юрист по образованию Алексей Пономаренко из Новосибирска, первые средства для своего предприятия он собирал с помощью майнинговых ферм, сейчас привлекает инвесторов и партнёров, а в 2022 году хочет провести IPO (первичное публичное размещение акций) на бирже NASDAQ. В том же 2022 году Monarch планирует выйти на уровень продаж в 20 тысяч электромобилей в год. Название бренда отсылает не к российской державности, как может показаться на первый взгляд, а к разновидности бабочек.

Monarch Concept S



Пономаренко не скрывает свою увлечённость карьерой Илона Маска вообще и компанией Tesla в частности, модель дистрибуции и обслуживания электромобилей Monarch будет такой же, как у Tesla, то есть никаких дилеров. Презентация проекта прошлая 24 декабря прошлого года, но была омрачена тем, что первую модель Monarch — лифтбек Concept S — на ней не показали: подвёл недобросовестный перевозчик, который вёз машину из Сибири в Москву.



Monarch Concept S 1 / 3 Monarch Concept S 2 / 3 Monarch Concept S 3 / 3

Живых снимков Concept S по-прежнему нет — только компьютерные рисунки, а между тем 10 ноября стартовал приём заказов на эту машину со 100-процентной предоплатой. Доступны две версии — Concept S 200 по цене от 58 100 до 94 300 долларов в зависимости от оснащения и Concept S 400 по цене от 61 100 до 97 000 долларов. Цены указаны в американской валюте, вероятно, из-за непредсказуемых скачков курса рубля. А поскольку многие комплектующие — импортные (батарея и электромоторы поставляются из Китая), то корректировать рублёвые цены придётся слишком часто, в долларах проще. Цены на первые 30 экземпляров из так называемой сертификационной серии будут ещё выше — от 150 000 до 190 000 долларов, эти машины от будущих крупносерийных будут отличаться улучшенной отделкой из кожи, дерева, алюминия и карбона.



Monarch Concept S 1 / 3 Monarch Concept S 2 / 3 Monarch Concept S 3 / 3

Concept S имеет колёсную базу в 3070 мм и габаритную длину в 5002 мм. Дизайн, мягко говоря, специфический и немного напоминает Porsche Panamera. Concept S 200 снабжён единственным электромотором на передней оси мощностью 196 кВт (266 л.с.) и батареей ёмкостью 60 кВт·ч, до первой «сотни» он разгоняется за 5 с и может проехать на одной зарядке 382 км по американскому циклу EPA. Максимальная скорость — 250 км/ч, снаряженная масса — 2300 кг.



Monarch Concept S

Concept S 400 имеет два электромотора (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 392 кВт (533 л.с.) и батарею на 80 кВт·ч. До 100 км/ч он разгоняется за 2,5 с, запас хода на одной зарядке — 407 км, максимальная скорость — 260 км/ч, снаряженная масса — 2400 кг.



По желанию заказчика ёмкость батареи обеих версий Monarch Concept S может быть увеличена до 100 и 120 кВт·ч либо уменьшена до 40 кВт·ч.

Подвеска — пневматическая, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Дорожный просвет регулируется в диапазоне от 140 до 180 мм. Ёмкость двух багажников (спереди и сзади) — 900 л.

Monarch Concept S

В базовое оснащение Concept S 200 входят 4 подушки безопасности, 4-зонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, мультимедийная система с голосовым управлением и навигацией. Concept S 400 дополнительно имеет самозатемняющиеся стёкла, светодиодные адаптивные фары, 8 подушек безопасности и премиальную аудиосистему.



В перспективе Monarch обещает автопилот, электромоторы и графеновые батареи российского производства, сеть мощных зарядных станций по всей стране. Модельный ряд будут состоять из шести позиций: вслед за лифтбеком Concept S в серию пойдёт кроссовер Concept SX, похожий на Porsche Cayenne первого поколения, и некие пока засекреченные J Class, JX Class, L Class и LX Class. Очевидно, все машины с буковой Х — это кроссоверы.

Monarch Concept SX

Monarch видит себя потенциальным конкурентом госбренда Aurus, то есть рассчитывает на заказы из органов власти. Английская версия сайта и грядущий IPO прямо указывают на международные амбиции Monarch: 80% продукции планируется реализовывать за рубежом.



В целом описание проекта Monarch, которое можно найти на его официальном сайте, ничем, по сути, не отличается от такового у сотен зарубежных электромобильных стартапов. Вот только пока ни одному из них даже близко не удалось приблизиться к успеху Tesla. В то, что это удастся сделать небольшой частной компании в российских условиях, верится с трудом, но мы будем следить за развитием событий. Алексей Пономаренко утверждает, что учёл негативный опыт Ё-мобиля и Marussia и что Monarch не повторит их судьбу. Посмотрим.

