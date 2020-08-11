«Главная цель «Автотеки» – создание прозрачного рынка подержанных автомобилей и повышение безопасности на дорогах. Сотрудничество с Росстандартом позволит пользователям сервиса получить новый критерий при выборе автомобиля. Теперь отчеты «Автотеки» будут содержать информацию об отзывных кампаниях производителей. Причинами отзывов становятся несоответствия стандартам безопасности и критические неисправности, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом. Развитие системы информирования об отзывных кампаниях автомобилей будет способствовать повышению безопасности и прозрачности российского рынка автомобилей с пробегом», – говорит Вадим Иванов, директор «Автотеки» .
«Для решения этой задачи на сайте Росстандарта доступен интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру авто определить, подпадает ли оно под отзыв, а также размещен в открытом доступе весь реестр отозванных транспортных средств в форме набора открытых данных. Уже в этом году мы также планируем внедрить цифровую систему дистанционного отчета – это сервис «личного кабинета» для производителей и поставщиков транспортных средств. С его помощью они получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей», – отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.
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