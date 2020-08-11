Росстандарт и «Автотека» заключили соглашение об информационном сотрудничестве – интеграции в отчет онлайн-сервиса данных об отзывных кампаниях. Такой документ позволит максимально широко распространять информацию об отзываемых автомобилях и будет способствовать повышению прозрачности авторынка и безопасности на дорогах. Документ подписали замглавы ведомства Алексей Кулешов и генеральный директор сервиса «Автотека» Вадим Иванов. Предоставленная Росстандартом информация будет размещаться на сайте «Автотеки» .

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«Главная цель «Автотеки» – создание прозрачного рынка подержанных автомобилей и повышение безопасности на дорогах. Сотрудничество с Росстандартом позволит пользователям сервиса получить новый критерий при выборе автомобиля. Теперь отчеты «Автотеки» будут содержать информацию об отзывных кампаниях производителей. Причинами отзывов становятся несоответствия стандартам безопасности и критические неисправности, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом. Развитие системы информирования об отзывных кампаниях автомобилей будет способствовать повышению безопасности и прозрачности российского рынка автомобилей с пробегом», – говорит Вадим Иванов, директор «Автотеки» .

Число автомобилей, подпавших под отзыв с 2015 года, составляет уже порядка 4 миллионов единиц. Отзывные кампании в автомобильной отрасли являются стандартной практикой. Однако информированность автовладельцев о таких кампаниях остается недостаточной. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров и другими причинами.